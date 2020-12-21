Компания в области оптимизации бизнес-процессов ABM Cloud привлекла 640 тыс. долл.

21 декабря 2020 г., 16:55

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Украинская компания, специализирующаяся на разработке облачных решений для оптимизации бизнес-процессов ABM Cloud привлек 640 тыс. долл. инвестиций на развитие продукта и выход на новые рынки. Средства были получены в раунде А от венчурного фонда QPDigital.

ABM Cloud разрабатывает и внедряет облачные решения для оптимизации процессов в цепи поставок. Основной продукт компании – ABM Inventory, автоматизированная система управления товарными запасами, которая обеспечивает баланс между гарантированным наличием нужного клиенту товара и поддержанием минимальных запасов на складе. У ABM Cloud уже более 350 успешных проектов, преимущественно в регионе EMEA.

В портфеле компании есть решения для автоматизации всей цепочки поставок: управление запасами (производство, дистрибуция, ритейл), транспортом, полочным пространством (мерчандайзингом), складами, финансами, торговыми агентами, мобильная аналитика, платформа лояльности и для маркетплейса. Среди клиентов ABM Cloud – Novus, «Наша Ряба», WOG, «Эпицентр», «Цитрус», «Золотое яблоко» и др.

QPDigital – венчурный фонд, который специализируется на ранних раундах инвестиций: от pre-seed до раунда А. Инвестиционный фокус фонда направлен на стартапы из индустрий IT-logistics, Digital Healthcare, Game Dev, Blockchain и AI. В портфеле QPDigital шесть сделок с общим объемом инвестиций на 2,6 млн. долл. Целевой объем фонда 100 млн. долл.

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