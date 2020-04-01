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Стартап Perceive вышел из тени с ИИ-процессором для границы Сети

1 апреля 2020 г., 16:55
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Стартап Perceive вышел из тени с ИИ-процессором для границы Сети

Калифорнийский стартап Perceive впервые за два года работы в «инкубаторе» корпорации Xperi приоткрыл завесу секретности, представив Ergo. Этот ИИ-процессор для граничных устройств, по данным разработчика, превосходит продукцию конкурентов в этой категории в 20-100 раз по энергоэффективности.

Xperi, которой принадлежит наибольшая доля стартапа, занимается продажей лицензий на полупроводниковые чипы таким клиентам, как Samsung Electronics.

Как рассказал в интервью исполнительный директор Perceive Стив Тейг (Steve Teig), первоначально стартап был нацелен на потребительские продукты, такие как смартфоны. Однако миниатюрный Ergo с подложкой 7×7 мм обеспечивает работу моделей искусственного интеллекта в гораздо более компактных и ограниченных в ресурсах устройствах, включая домашние камеры наблюдения, умную бытовую технику и носимую электронику.

Perceive утверждает, что устойчивая производительность Ergo превышает 4 триллиона операций в секунду, или TOPS, для приложений ИИ. Этого достаточно для одновременной работы нескольких нейросетей (или одной — в форсированном режиме). Тейг особо подчёркивает, что в данном случае под TOPS подразумеваются операции с плавающей запятой, а не более лёгкие 8-разрядные целочисленные вычисления.

Кроме того, по данным Perceive, Ergo может работать с YOLOv3, популярной нейросетью для распознавания объектов, созданной в Вашингтонском университете, на скорости 246 fps — это в четыре раза превышает частоту обновления экрана флагманской модели смартфона Galaxy S10 компании Samsung.

В ряде сценариев при выполнении YOLOv3 чип Ergo расходует не более 20 милливатт мощности. Отношение производительности чипа к потребляемой энергии составляет 55 TOPS/Вт, отставание других коммерческих ИИ-чипов для границы Сети этому параметру достигает двух порядков величины.

Образцы Ergo уже отгружаются клиентам Perceive, к массовому выпуску процессора стартап планирует приступить во II квартале. Для изготовления Ergo используется производственная технология 22FDX от Globalfoundries, ранее она нашла применение в чипах фирмы Synaptics для новейшей версии устройства Nest Mini компании Google.


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