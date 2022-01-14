Стартап із українським центром розробки HeyCharge залучив 4,7 млн дол. від BMW

14 января 2022 г., 11:55

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HeyCharge, німецький стартап із українською командою інженерів у Києві, що розширює доступ до зарядок для електромобілів, залучив 4,7 млн доларів венчурних інвестицій.



Слід зауважити, що раніше HeyCharge потрапив до акселератора YCombinator (літній батч 2021), в який проходять менше 5% заявників.



Раунд початкового фінансування очолює BMW Ventures, підрозділ венчурного капіталу BMW Group. Серед інших інвесторів раунду – Statkraft, найбільший у Європі виробник відновлюваної енергії.



Як повідомляється, HeyCharge надає перше у світі дійсно масштабоване та доступне рішення для зарядки електромобілів у багатоквартирних будинках, офісах, готелях та іншій інфраструктурі.



У той час як основними перешкодами для швидкого розвитку інфраструктури є обмежений доступ до мережі Інтернет, особливо у віддалених районах, а також складнощі при налаштуванні станцій, HeyCharge запропонувала ефективне рішення – запатентовану технологію SecureCharge. Інтернет більше не є вимогою до зарядної станції. Тепер достатньо обміну даними між пристроєм і програмою через Bluetooth, процес встановлення зарядної станції стає простим і швидким, що сприяє масштабуванню пристроїв.

Мало того, технологія Access Point значно прискорює інсталяцію, а також забезпечує миттєве підключення пристрою. Як результат – HeyCharge може знизити загальні експлуатаційні витрати до 80% під час встановлення мобільних зарядних пристроїв у будинках.



Підкреслюється, що інвестиції у розмірі 4,7 млн ​​доларів дозволять HeyCharge значно оновити продукт шляхом передових розробок в обладнанні. Також залучений раунд сприятиме подальшому масштабуванню проекту, у тому числі повному запуску на ринках Європи та США, розробці додаткових технологічних рішень, а також відкриттю офісів у Мюнхені та розширенню у Києві. Зокрема, до київського офісу активно найматимуть embedded-інженерів, розробників мобільних додатків, QA-спеціалістів, UX/UI дизайнерів та інших професіоналів в IT.



Окрім цього, у компанії планують масштабувати рішення HeyCharge на b2b-аудиторію.



«Як виходець із Кремнієвої долини, я відчуваю такий самий рівень мотивації, щоб побудувати щось проривне у Києві сьогодні, як і в Долині наприкінці 90-х. Коли я зібрав свою першу команду інженерів у Києві для моєї попередньої компанії E.ON, я був абсолютно вражений нею і тим, як швидко ми знайшли наших зіркових гравців. Тому коли вирішив запустити HeyCharge, і кілька людей з моєї київської команди E.ON виявили бажання приєднатися до проекту, було зовсім нескладно створити нову та сильну команду інженерів у Києві. Тепер ми починаємо шукати можливості масштабування на ринках України та Східної Європи, тож зрештою Київ може бути не лише розташуванням нашого хабу розробки, а й великим бізнес-центром», відмітив Кріс Карде, СЕО HeyCharge.



Компанія HeyCharge була заснована Крісом Карде та доктором Робертом Ласовським у березні 2020 року, на початку глобальної пандемії. Маючи досвід роботи в індустрії електрокарів та мобільних технологій з 2001 року, Кріс та Роберт працювали у ряді автомобільних брендів, включаючи Mercedes-Benz, BMW, та SIXT, а також у Google. Їхні знання та досвід у цій ніші дали змогу масштабувати доступ до зарядних станцій для власників електромобілів по всьому світу.

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