Starshield — військовий варіант Starlink

6 декабря 2022 г., 15:25

Компанія SpaceX анонсувала оптимізований для застосування у військовій сфері сервіс Starshield. Заявлено, що ця система буде "спочатку зосереджена" на трьох галузях: зображення, зв'язок і "корисні навантаження, які можна розмістити" - третя з яких фактично пропонує урядовим клієнтам супутникові платформи (корпус космічного апарата) як гнучку платформу.



Компанія також рекламує Starshield як центр "наскрізної" пропозиції для національної безпеки: SpaceX побудує все - від наземних антен до супутників, запустить останні за допомогою своїх ракет і керуватиме мережею в космосі.



SpaceX зазначає, що Starshield використовує "додаткові високонадійні криптографічні можливості для розміщення секретних корисних навантажень і безпечного опрацювання даних", ґрунтуючись на шифруванні даних, що використовується в системі Starlink.



Ще одна ключова особливість Starshield: "міжсупутниковий лазерний зв'язок", який наразі з'єднує космічні апарати Starlink. Компанія зазначає, що термінали можуть бути додані до супутників партнерів, щоб під'єднати урядові системи інших компаній "до мережі Starshield".

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