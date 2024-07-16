Стала доступною для всіх бета-версія iOS 18

16 июля 2024 г., 12:33

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Apple у понеділок випустила попередню версію свого великого оновлення для iOS 18, якою буде оснащено нові iPhone, що вийдуть цієї осені.





Публічна бета-версія iOS 18 - це бета-версія програмного забезпечення, яка буде запущена разом з новими iPhone цієї осені, що дозволить шанувальникам і розробникам Apple протестувати найновіші функції до їх офіційного запуску і виявити помилки до того, як всі користувачі iPhone встановлять нове програмне забезпечення.





Цього року, однак, найважливіша нова послуга не потрапила до публічної бета-версії. Мова про Apple Intelligence. У червні Apple оголосила, що деякі з її нових пристроїв зможуть отримати доступ до сервісу штучного інтелекту, який може розумно відповідати на запитання, керувати вашим iPhone і навіть генерувати зображення.





Apple заявила, що бета-версія Apple Intelligence буде випущена цієї осені, а користувачі зможуть випробувати її вже влітку. Деякі з обіцяних функцій Apple Intelligence, такі як інтеграція з ChatGPT та деякі вдосконалення Siri, не очікуються до кінця цього року.





У новій версії iOS багато змін, які змінять зовнішній вигляд і відчуття від використання iPhone. Apple оновила кілька основних елементів користувацького інтерфейсу пристрою, включаючи екран блокування, домашній екран і Центр управління.





Було змінено дизайн таких популярних додатків, як «Фотографії», «Повідомлення». Останній став більш барвистим і підтримує емодзі-реакції. Користувачі навіть можуть змінити всі іконки додатків на однакові кольори.





Користувачі тепер можуть розміщувати іконки будь-де на головному екрані - наприклад, ви можете розмістити всі свої програми по периметру екрану, щоб краще бачити шпалери.





Меню Центру керування Apple, доступ до якого можна отримати, провівши вниз від верхнього правого кута, є більш настроюваним, містить кілька сторінок екранів і пропонує нові типи елементів керування.





Додаток "Фотографії" від Apple отримує велике оновлення з новим дизайном. Тепер додаток використовує штучний інтелект для організації фотографій у подорожі або альбоми, які відображаються на першій сторінці при відкритті програми.





Експерти відмічають, що багато з анонсованих змін вже давно доступні користувачам Android, але вони будуть новими для давніх користувачів iPhone і є частиною багаторічного процесу, в якому Apple відкриває раніше жорсткий дизайн програмного забезпечення iPhone для більшої візуальної кастомізації, після того, як в минулорічному релізі було змінено дизайн екрану блокування пристрою.





Користувачі iOS 18 з новими пристроями можуть надсилати тексти через супутник, якщо немає Wi-Fi або стільникового зв'язку.





Safari узагальнюватиме новини та інші веб-статті, включаючи створення змісту. Доступ до цих функцій здійснюється за допомогою кнопки зліва від рядка URL-адрес у Safari.





Apple перенесла всі свої функції управління паролями в новий додаток "Паролі".





Користувачі можуть дотиком свого iPhone до іншого iPhone швидко переказати гроші.





iPhone тепер може генерувати стенограми дзвінків або записів.

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