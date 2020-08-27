США вложит более миллиарда долларов в развитие ИИ и квантовой информатики

27 августа 2020 г., 16:05

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Официальные лица США в эту среду анонсировали широкую исследовательскую инициативу, в соответствии с которой предполагается инвестировать в течение пяти лет свыше 1 миллиарда долларов в новые прорывы в области квантовой информатики и искусственного интеллекта.

В рамках этой программы по всей стране будут учреждены 12 специализированных исследовательских центров. Основная часть бюджета, 625 млн долл., отводится на квантовые науки с приоритетом квантовых коммуникаций.

Реализацией квантовой части инициатив, под названием Q-Next, будет руководить Министерство энергетики США. Планом предусмотрено создание пяти новых центров квантовых исследований в находящихся в ведении Минэнерго национальных лабораториях — Аргоннской, Брукхэвенской, Окриджской, Лоуренса Беркли и Ферми. Кроме того, будут построены два «квантовых завода», которые будут поставлять нужные исследователям специализированные материалы и устройства.

К участию в программе Q-Next будет привлечено около десятка университетов и многочисленные частные компании, включая Intel, Microsoft и IBM. Министерство заявило, что партнёрские организации добавят 93 млн долл. в бюджет этой инициативы.

«Фундаментальные открытия и технологические достижения, ставшие возможными благодаря Q-NEXT, ускорят грядущую революцию в квантовых технологиях и сформируют квантовую рабочую силу будущего», — сказала Джоанн Хьюетт (JoAnne Hewett), заместитель директора Q-Next.

Остаток миллиардного финансирования будет потрачен на семь новых центров ИИ. Пять из них также будет курировать Минэнерго, а ещё два будут работать под крылом Министерства сельского хозяйства США. Новые исследовательские центры наряду с прикладными аспектами использования ИИ в атмосферных, океанических и материаловедческих науках будут заниматься высокоуровневыми теоретическими изысканиями в таких направлениях, как оптимизация нейронных сетей.

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