США передали учасника хакерського угруповання, яке завдало збитків на понад 70 млн дол.

19 июня 2025 г., 12:35

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Українські кіберполіцейські та слідчі Нацполіції за участі правоохоронців США, Франції, Норвегії, Нідерландів, Німеччини, а також представників Європолу, Євроюсту провели дії зі знешкодження міжнародної хакерської групи, члени якої здійснювали масштабні кібератаки на компанії у перелічених країнах.

Зловмисники використовували розроблене ними шкідливе програмне забезпечення, в тому числі віруси-шифрувальники, для кібератак на провідні світові промислові підприємства. Внаслідок цього дані на комп’ютерах жертв зашифровувалися і робилися непридатними для використання. За дешифрування інформації фігуранти вимагали виплати у криптовалюті на підконтрольні гаманці дропів. Встановлена слідством сума завданих злочинною діяльністю збитків перевищує 3 млрд грн в еквіваленті.

Загалом правоохоронці провели понад 80 санкціонованих обшуків на території України та вилучили криптоактиви на суму понад 24 млн грн, 9 елітних автомобілів та 24 земельних ділянки загальною площею майже 12 га. З метою забезпечення відшкодування завданих збитків на вказане майно судом накладено арешт.

Завдяки аналізу здобутої у результаті слідчих дій інформації вдалося додатково встановити 33-річного члена угруповання, який займався пошуком вразливостей у корпоративних мережах підприємств-жертв. Отримані хакером дані його спільники використовували для планування та здійснення кібератак.

Працівники ФБР США оголосили особу в міжнародний розшук, заочно висунувши обвинувачення за низкою порушень Кодексу законів Сполучених штатів Америки. Українські правоохоронці затримали розшукуваного громадянина іноземної держави, який мешкав у Києві. Після завершення екстрадиційної перевірки та набрання чинності рішенням про видачу, 18 червня 2025 року особу передано американській стороні.

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