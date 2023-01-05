Спрощено порядок ввезення на митну територію Україну дронів

5 января 2023 г., 10:55

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Як повідомляє Міністерство оборони України, на час дії воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги – засобів індивідуального захисту, товарів для їх виробництва, безпілотників і їх частин - здійснюється за місцем перетину митного кордону.



Відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів № 174 “Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану”, ініційовані Міністерством економіки спільно з Міністерством оборони і Збройними Силами України та були підтримані Урядом.



Зокрема, документом визначено, що перевізник заповнює та подає в паперовій або електронній формі декларацію на відповідний товар. У переліку такої гуманітарної допомоги - безпілотні літальні апарати, їх частини цивільного призначення та подвійного використання від донорів.



Також каски і бронежилети, виготовлені відповідно до технічних умов, військових стандартів, стандартів НАТО, нитки і тканини (матеріали) для виготовлення бронежилетів.



Крім того, у новій редакції постанови скасовуються заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та необхідність оформлення гарантійних листів.

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