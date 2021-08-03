Спрос на nearline-диски побил очередной рекорд

3 августа 2021 г., 12:25

Согласно оценкам исследователей из Trendfocus, во второй календарной четверти 2021 г. мировой рынок освоил свыше 19 млн жестких дисков категории nearline. Их общая емкость составила не менее 24 EB. Предыдущий рекорд, достигнутый кварталом ранее, говорил об отгрузке 17,19 млн подобных HDD, общей емкостью 17,19 EB.

Устойчивый рост спроса на nearline-модели объясняется активным развитием гипермасштабируемых инфраструктур ключевыми облачными игроками рынка. Кроме того, спрос на высокоемкие жесткие диски в каналах дистрибуции пошел резко вверх после запуска новой криптовалюты Chia, майнинг которой осуществляется не за счет вычислительных мощностей, а путем использования пространства жестких дисков.

В Trendfocus уверены, что рассматриваемый рынок сохранит уверенную динамику развития в третьем и четвертом кварталах 2021 г.

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