Співзасновник OpenAI Грег Брокман повертається до компанії

Агентство Reuters повідомило, що співзасновник OpenAI Грег Брокман (Greg Brockman) повернувся до стартапу через три місяці після того, як взяв відпустку на посаді президента, про що він написав у своєму дописі в соціальній мережі X.Брокман написав у мережі X: "longest vacation of my life complete. back to building @OpenAI."

Представник OpenAI підтвердив повернення Брокмана.

Грег Брокман працював з генеральним директором компанії Семом Альтманом (Sam Altman) над створенням нової ролі для нього, щоб зосередитися на значних технічних проблемах, повідомляє Bloomberg News, яке першим повідомило про розвиток подій.

Нагадаємо, у грудні 2015 року Брокман разом з Ілоном Маском та Семом Олтменом заснували некомерційну організацію OpenAI, яка мала намір створити безпечний та самодостатній штучний інтелект. Будучи технічним директором OpenAI, Грег Брокман найняв команду спеціалістів та керував низкою дослідницьких проектів. У квітні 2016 року компанія випустила OpenAI Gym, загальнодоступну платформу для розробки та порівняння алгоритмів навчання.

Його повернення в OpenAI відбулося після низки звільнень в компанії. У тому числі колишнього технічного директора Міри Мураті (Mira Murati), співзасновника Джона Шульмана (John Schulman) і співзасновника Іллі Суцкевера (Ilya Sutskever). Слід зазначити, що Суцкевер і Мураті заснували власні стартапи у сфері AI.

