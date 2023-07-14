«Нова пошта» має намір підняти капіталізацію до 3-5 млрд дол.

14 июля 2023 г., 10:25

Капіталізація «Нової пошти» попри війну перевищує 1 млрд дол., вважає співвласник логістичного оператора В'ячеслав Климов, пише Forbes Ukraine. Компанія має плани збільшити капіталізацію до 3-5 млрд дол.

Протягом минулого року «Нова Пошта» доставила 315 млн посилок, виторг компанії зріс на 13,6% – до 23,7 млрд грн. Цього року компанія продовжує відкривати нові відділення, в тому числі у Європі, будувати й відновлювати зруйновані термінали та доставляти посилки на звільнені території. Наразі мережа складає понад 10 тис. відділень та більш як 14 тис. поштоматів, у компанії працює близько 31 тис. співробітників.

На початку квітня «Нова пошта» провела випуск цінних паперів на суму 800 млн грн. Розміщення облігацій здійснили для залучення коштів на фінансування інвестиційних проєктів, зокрема розширення та оновлення логістичної інфраструктури в Україні, а також розвиток IT-інфраструктури.

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