Спиновый конденсатор площадью в один квадратный дюйм способен хранить 100 ТБ

24 марта 2020 г., 17:55

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Исследователи из Лидсовского университета (Великобритания) анонсировали в журнале Science Advances создание «спинового конденсатора» – устройства, которое может генерировать спиновое состояние группы электронов и удерживать его в течение многих часов. До сих пор, стабилизировать электронный спин удавалось лишь на доли секунды.



Такая способность «замораживать» электронный спин может найти применение в сверхъёмких информационных накопителях. Спиновый конденсатор площадью всего один квадратный дюйм способен хранить 100 терабайт данных.



Для изготовления спинового конденсатора британские учёные использовали высокотехнологичный материал фуллерен (C60). Спиновое состояние электронов улавливалось на поверхности раздела между наноуглеродной структурой и оксидом марганца.



Время, требующееся для распада спинового состояния, удалось увеличить благодаря взаимодействию атомов углерода в фуллерене с металлическим оксидом в присутствии магнитного (кобальтового) электрода.



Для визуализации атомной структуры материала исследователи использовали синхротрон ALBA в Барселоне (Испания), а контроль изменений спина и электрической иррадиации внутри образцов осуществлялся на оборудовании для низкоэнергетической мюонной спиновой спектроскопии в Институте им. Поля Шерера (Швейцария). Для интерпретации экспериментальных результатов были задействованы компьютерные специалисты из Совета по науке и технике (Science and Technical Facilities Council), где находится один из мощнейших суперкомпьютеров Великобритании.



Доктор Мэтью Роджерс (Matthew Rogers), один из ведущих авторов статьи, так прокомментировал итоги работы: «Наше исследование показывает, что устройствам будущего, возможно, не придется полагаться на магнитные жёсткие диски. Вместо этого они будут иметь спиновые конденсаторы, управляемые светом, что сделает их очень быстрыми, или электричеством, что сделает их чрезвычайно энергоэффективными».



Учёные уверены, что полученные ими результаты в дальнейшем будут улучшены, в частности, существенно увеличится срок хранения спинового состояния электронов.

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