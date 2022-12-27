Спільна банківська мережа Power Banking працюватиме навіть в умовах блекауту

27 декабря 2022 г., 10:15

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«Національний банк України» разом з усіма системно важливими фінансовими установами понад місяць працювали над розробленням рішення із забезпечення безперервності надання банківських послуг в умовах енергетичного терору через масовані ракетні обстріли.

Зрештою було створено спільну мережу Power Banking відділень банків по всій країні, які будуть працювати та надавати клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту. Відділення спільної мережі забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал.

На сьогодні мережа Power Banking об’єднує 14 системно важливих банків, відділення яких стали основою цієї мережі, та залучає інших учасників банківського ринку. Наразі вже понад 1000 відділень в усіх регіонах країни додатково оснащені для роботи під час блекауту (близько 80% із них – це відділення системно важливих банків).

В умовах блекауту у відділеннях мережі Power Banking для всіх клієнтів буде доступний певний перелік нагальних банківських послуг, а саме:

отримання готівки (в банкоматах чи в касі);

платежі, переказ коштів (у касі чи в терміналах самообслуговування);

обмін валют (у разі наявності готівкової валюти в касі);

консультації менеджерів з фінансових питань.

Крім того, у відділеннях Power Banking запроваджено банкоматний національний роумінг. Його мета – надати українцям можливість у банкоматі будь-якого банку мережі зняти збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу.

Мапа відділень мережі Power Banking регулярно оновлюється на окремій вебсторінці НБУ, де можна знайти детальнішу інформацію про мережу, перелік її відділень, банкоматний роумінг, поради та відповіді на поширені запитання: https://power.bank.gov.ua.

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