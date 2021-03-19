Спад рынка внешних хранилищ EMEA превысил 6%

19 марта 2021 г., 13:35

По итогам финального квартала 2020 г. рынок внешних систем хранения данных региона EMEA просел в долларах на 2,8% и на 9,8% в евро., — сообщает IDC. В долларовом эквиваленте продажи в Западной Европе просели на 2,8%, а в субрегионе СEMA — на 2,9%, до 655,7 млн долл. Сегмент систем, полностью построенных на базе флэш-памяти, сократился на 3,9%. В то же время, гибридное направление сузилось на 0,6%.

В целом за 2020 г. общие продажи снизились на 6,5%, причем полноценные флэш-системы вышли в плюс на 3,7% и взяли под контроль 44% рынка. Исходя из выручки, за гибридными и традиционными системами оказалось 37% и 19% локального рынка соответственно.

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