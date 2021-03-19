 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 10 (1257)

07.03 - 14.03

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Новое старое

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Спад рынка внешних хранилищ EMEA превысил 6%

19 марта 2021 г., 13:35
Спад рынка внешних хранилищ EMEA превысил 6%

По итогам финального квартала 2020 г. рынок внешних систем хранения данных региона EMEA просел в долларах на 2,8% и на 9,8% в евро., — сообщает IDC. В долларовом эквиваленте продажи в Западной Европе просели на 2,8%, а в субрегионе СEMA — на 2,9%, до 655,7 млн долл. Сегмент систем, полностью построенных на базе флэш-памяти, сократился на 3,9%. В то же время, гибридное направление сузилось на 0,6%.

В целом за 2020 г. общие продажи снизились на 6,5%, причем полноценные флэш-системы вышли в плюс на 3,7% и взяли под контроль 44% рынка. Исходя из выручки, за гибридными и традиционными системами оказалось 37% и 19% локального рынка соответственно.

Замовлення хмари в декілька кліків. UCloud запустив хмарний чат бот!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  