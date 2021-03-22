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В сегменте средств резервного копирования EMEA спад превысил 6%

22 марта 2021 г., 14:35
Спад рынка средств резервного копирования EMEA превысил 6%

Пандемия COVID-19 повлекла за собой повышенный спрос на облачные решения защиты данных, что не преминуло негативно отразиться на развитии рынка традиционных средств резервного копирования данных. В странах EMEA по итогам финальной четверти года объем рынка сократился на 6,7% «YoY», до 332,5 млн долл.

Западная Европа завершила год сокращением выручки на 10,3%, до 251,4 млн долл. В то же время, несмотря на вызванное влиянием коронавирусной инфекции снижение инвестиций, страны CEMA вышли в плюс благодаря высокой активности заказчиков в Центральной и Восточной Европе. Как итог, выручка субрегиона увеличилась на 6,2%, позволив выйти на рекордную сумму в размере 81,2 млн долл.

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