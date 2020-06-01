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Спад рынка ПК стран EMEA в 2020 г. превысит 6%

1 июня 2020 г., 14:45
Спад рынка ПК стран EMEA в 2020 г. превысит 6%

В страны региона EMEA по итогам 2020 г. будет поставлено не более 68,3 млн традиционных компьютеров, — прогнозируют в IDC. Таким образом, ожидаемый спад в годовом сравнении достигнет 6,3%.

Зафиксированный по итогам второго квартала рост спроса на ПК, связанный с переходом удаленную работу и обучение, во втором полугодии сменится резким спадом, вызванным рецессией экономики из-за продолжающейся в мире пандемии коронавируса.

В отличие от Западной Европы, где поставки во втором квартале выросли на 8,7%, страны CEMA просели на 8,2% «YoY». Впрочем, Центральная и Восточная Европа отчитались увеличением показателей рынка в натуральном выражении на 3,0%.


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