Спад рынка графических процессоров превысил 5%

9 июня 2020 г., 16:35

Рынок графических процессоров для ПК не остался в стороне от экономической рецессии, вызванной пандемией COVID-19. По оценкам, Jon Peddie Research (JPR) в начальной четверти года поставки GPU сократились на 5,3% «QoQ». Впрочем, в годовом сравнении налицо рост в размере 14,9%.

По измерителю «QoQ» два ключевых чипмейкера ушли в ощутимый минус. В частности, поставки AMD и Nvidia просели на 16,6% и 13,6% соответственно. В то же время, Intel вышла в незначительный (+0,5%) плюс. Как итог, подконтрольные доли AMD и Nvidia сократились на 2,3% и 1,58%, а Intel нарастила присутствие на 3,8%.

Уровень проникновения графических процессоров (интегрированных и дискретных) в ПК по итогам квартала снизился на 4,8% и составил 128%.

В то же время, общемировые поставки традиционных компьютеров за рассматриваемый период снизились на 1,74% «QoQ», однако выросли на 15,53% к аналогичному периоду прошлого года.

Рынок графических карт для настольных систем (использующих дискретные GPU) сократился «квартал к кварталу» на 19,53%.

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