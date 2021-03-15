Спад мирового рынка внешних storage-систем превысил 2%

15 марта 2021 г., 11:35

Мировой рынок внешних дисковых систем хранения данных сократился в финальном квартале 2020 г. на 2,1%, до 7,8 млрд долл., — сообщает IDC. Таким образом, выручка сокращается четвертый квартал кряду, поэтому в целом за 2020 г. спад достиг 4,0%.

Общий объем отгруженного в составе систем дискового пространства увеличился на 11,3%, до 13,8 экзабайт. Общая емкость поставленных на рынок систем (внутренние системы, внешние системы и ODM) выросла на 8,3%, до 135,1 экзабайт.

Выручка группы ODM, поставляющей системы напрямую гипермасштабируемым ЦОД увеличилась на 2,0%, до 6,6 млрд долл. Общая отгруженная емкость выросла на 7,6%, до 76,0 экзабайт.

Dell Technologies осталась крупнейшим поставщиком квартала, а следом разместились HPE/New H3C Group, Huawei и NetApp.

Сегмент решений, полностью построенных на базе флэш-памяти сгенерировал квартальную выручку в размере 3,0 млрд долл. (-6,9% «YoY»). Гибридный сегмент вырос на 5,8%, до 3,2 млрд долл.

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