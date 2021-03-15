 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 10 (1257)

07.03 - 14.03

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Новое старое

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Спад мирового рынка внешних storage-систем превысил 2%

15 марта 2021 г., 11:35
Спад мирового рынка внешних storage-систем превысил 2%

Мировой рынок внешних дисковых систем хранения данных сократился в финальном квартале 2020 г. на 2,1%, до 7,8 млрд долл., — сообщает IDC. Таким образом, выручка сокращается четвертый квартал кряду, поэтому в целом за 2020 г. спад достиг 4,0%.

Общий объем отгруженного в составе систем дискового пространства увеличился на 11,3%, до 13,8 экзабайт. Общая емкость поставленных на рынок систем (внутренние системы, внешние системы и ODM) выросла на 8,3%, до 135,1 экзабайт.

Выручка группы ODM, поставляющей системы напрямую гипермасштабируемым ЦОД увеличилась на 2,0%, до 6,6 млрд долл. Общая отгруженная емкость выросла на 7,6%, до 76,0 экзабайт.

Dell Technologies осталась крупнейшим поставщиком квартала, а следом разместились HPE/New H3C Group, Huawei и NetApp.

Сегмент решений, полностью построенных на базе флэш-памяти сгенерировал квартальную выручку в размере 3,0 млрд долл. (-6,9% «YoY»). Гибридный сегмент вырос на 5,8%, до 3,2 млрд долл.

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  