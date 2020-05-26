Спад мирового рынка смартфонов превысит 15%

26 мая 2020 г., 12:05

Глобальные поставки смартфонов в 2020 г. вряд ли преодолеют рубеж в 1,15 млрд устройств, — сообщают аналитики Digitimes Research. Вследствие пандемии коронавируса спад в натуральном выражении относительно предыдущего года, по итогам которого было отгружено 1,36 млрд устройств, составит 15,4%.

Слабый спрос со стороны конечных пользователей приведет к существенному снижению заказов брендами смартфонов у ODM. В этой связи, поставки последних в нынешнем году снизятся на 13,6%, до 260 млн устройств. Тем не менее, тройка ведущих ODM — Wingtech, Huaqin и Longcheer — продолжат расширять имеющиеся производственные мощности в Китае, Юго-Восточной Азии и Индии. Общий вклад трех крупнейших ODM в глобальные поставки вырастет, однако каждый из них ухудшит прошлогодний показатель вследствие пандемии COVID-19.

В настоящее время лишь Apple и vivo занимаются разработкой смартфонов исключительно внутренними силами, тогда как ODM ожидают заказы на модели с поддержкой 4G и 5G от Samsung Electronics, Huawei, Oppos, Xiaomi и Lenovo.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации