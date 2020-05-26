 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 21 (1217)

17.05 - 24.05

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Спад мирового рынка смартфонов превысит 15%

26 мая 2020 г., 12:05

Глобальные поставки смартфонов в 2020 г. вряд ли преодолеют рубеж в 1,15 млрд устройств, — сообщают аналитики Digitimes Research. Вследствие пандемии коронавируса спад в натуральном выражении относительно предыдущего года, по итогам которого было отгружено 1,36 млрд устройств, составит 15,4%.

Слабый спрос со стороны конечных пользователей приведет к существенному снижению заказов брендами смартфонов у ODM. В этой связи, поставки последних в нынешнем году снизятся на 13,6%, до 260 млн устройств. Тем не менее, тройка ведущих ODM — Wingtech, Huaqin и Longcheer — продолжат расширять имеющиеся производственные мощности в Китае, Юго-Восточной Азии и Индии. Общий вклад трех крупнейших ODM в глобальные поставки вырастет, однако каждый из них ухудшит прошлогодний показатель вследствие пандемии COVID-19.

В настоящее время лишь Apple и vivo занимаются разработкой смартфонов исключительно внутренними силами, тогда как ODM ожидают заказы на модели с поддержкой 4G и 5G от Samsung Electronics, Huawei, Oppos, Xiaomi и Lenovo.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  