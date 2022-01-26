Спад цен на память NAND окажется не таким резким, как ожидалось ранее

26 января 2022 г., 12:35

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Как прогнозируют эксперты из TrendForce, в начальной четверти 2022 г. стоимость флэш-памяти NAND сократится на 8-13% "QoQ".



Стоит отметить, что более ранние прогнозы говорили о негативной динамике в пределах 10-15%. Изменения связываются с наращиванием заказов со стороны PC OEM на память для продуктов с поддержкой PCIe 3.0, а также введением локдауна в китайском Сиане, где расположены производственные мощности Samsung и Micron. Впрочем, локдаун в Сиане не должен привести к ощутимому увеличению спотовых цен на чипы NAND, так как большинство покупателей уже успели обеспечить себя сравнительно высоким уровнем складских запасов памяти.



Несмотря на слабый интерес потребителей к хромбукам, объемы производства ноутбуков улучшились, в том числе благодаря частичной нормализации ситуации с нехваткой комплектующих. В дополнение к этому, существенно возрос спрос на мобильные ПК со стороны корпоративных заказчиков. Как итог, спад поставок ноутбуков в первом квартале года окажется не таким глубоким, как в предыдущие аналогичные четверти года.



Кроме того, более низкие, нежели ожидалось, поставки процессоров Alder Lake от Intel, которые поддерживают интерфейс PCIe 4.0, привели к увеличению отдельными PC OEM заказов на твердотельные накопители PCIe 3.0. Ряд производителей SSD уже приготовились к производству накопителей с интерфейсом PCIe 4.0, что привело частичному дефициту SSD PCIe 3.0. Влияние этих факторов приведет к снижению стоимости клиентских SSD на 3-8% "QoQ", а не на 5-10%, как прогнозировалось ранее.



Производители смартфонов по-прежнему сохраняют сравнительно высокий уровень запасов памяти eMMC/UFS и не заинтересованы в срочном его восстановлении. Таким образом, контрактные цены на UFS сократятся в первом квартале лишь на 5-10% "QoQ", вместо ранее ожидаемого спада в пределах 8-13%.

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