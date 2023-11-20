SpaceX провела другу випробувальну місію зі стартом Starship

20 ноября 2023 г., 10:35

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Як повідомляє Space.com, 18 листопада мегаракета SpaceX Starship наступного покоління - найбільша з коли-небудь побудованих - здійснила свій другий в історії випробувальний політ.



Ця довгоочікувана місія, у рамках якої вперше було виведено у космос гігантський транспортний засіб, тривала недовго. Невдовзі після відокремлення ступенів масивний надважкий прискорювач ракети вибухнув, а сам розгінний блок Starship здетонував, не досягнувши цільової висоти, що SpaceX назвала «швидким незапланованим демонтажем».



Перша ступень Starship, ракети, яка у висоту 400 футів (122 метри), має 33 двигунів Raptor, які цього разу всі запрацювали від самого старту.

Це був другий випробувальний політ повністю інтегрованої ракети Starship, яка складається з надважкого прискорювача першого ступеня і космічного корабля Starship верхнього ступеня. Перший запуск, який відбувся 20 квітня цього року, пройшов не так вдало, як нинішній. Квітневий запуск Starship закінчився командою самознищення приблизно через чотири хвилини польоту.



Однією з причин позапланового знищення першої ракети було те, що два ступені Starship не змогли відокремитися. Щоб запобігти повторенню цієї проблеми під час другого польоту, SpaceX вирішила застосувати нову стратегію: «гаряче виведення», при якому двигуни розгінного блоку починають працювати до того, як Starship і Super Heavy повністю відокремляться. Ця концепція не нова; вона використовувалася на таких апаратах, як Titan II з програми NASA Gemini в 1960-х роках і на ракеті «Союз», яка все ще експлуатується.



Відділення ступенів Starship відбулося на цей раз вчасно, приблизно через 2 хвилини і 41 секунду після зльоту, і, як видається, пройшло гладко, але надважкий прискорювач вибухнув невдовзі після цього.

Крім того, вперше корабель Starship зміг піднятися на висоту 39 км, а зараз досяг позначки 148 км.



«Ми візьмемо отриманні дані і вдосконалимо послідовність «гарячого відділення» ступенів і, можливо, покращимо саме обладнання для наступного польоту, - заявила менеджер з інжинірингу якості SpaceX Кейт Тайс (Kate Tice) під час прямої інтернет-трансляції. SpaceX сподівалася здійснити м’яку посадку Super Heavy в Мексиканській затоці, щоб протестувати процеси входу в атмосферу і посадки.



Після відокремлення верхнього ступеня Starship продовжував політ протягом короткого часу. SpaceX сподівалася налагодити прийом сигналу з космічним апаратом на цільовій висоті близько 150 миль (250 кілометрів). Але телеметрія з апарату була втрачена приблизно через вісім хвилин після зльоту, наприкінці його власного згоряння після відокремлення ступенів.



У рамках місії не очікувалося, що космічний корабель досягне повної орбіти навколо Землі, натомість полетить по суборбітальній траєкторії і впаде в Тихий океан біля узбережжя Гавайських островів.



SpaceX вважає другу спробу успішною. Останній телеметричний сигнал від цього запуску зафіксував висоту Starship на рівні 148 кілометрів, або 91 милю, що значно вище 62-мильної (100 км) межі космосу. «Чесно кажучи, це неймовірно успішний день, навіть попри дещо незапланований хід місії, - заявила Кейт Тайс. - Це чудово. Ми отримали так багато даних, і все це допоможе нам покращити наш наступний політ».



Слід зазначити, що від успіху нової ракети SpaceX залежить дуже багато. Так, NASA обрало Starship в якості ракети для запуску посадкового апарату для своєї місії Artemis 3, яка має доставити астронавтів на Місяць наприкінці 2025 або на початку 2026 року.



Як зазначає Space.com, у майбутньому SpaceX може прагнути здійснювати випробувальні польоти Starship не рідше одного разу на місяць, що, за умови збереження такої частоти, сприятиме сертифікації ракети-носія для запусків з екіпажем вчасно до запуску Artemis 3.

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