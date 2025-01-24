SpaceX провела 400 запусків з поверненням першого ступеню

24 января 2025 г., 15:25

Space.com повідомляє, що SpaceX провела історичний запуск супутників Starlink 21 січня.

Під час цієї місії ракета Falcon 9 відправила 27 апаратів широкосмугового зв'язку Starlink на низьку навколоземну орбіту з Ванденберзької бази космічних сил. Приблизно через вісім хвилин після старту перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю, як і планувалося, здійснивши посадку на корабель-безпілотник у морі.

SpaceX зробила такі точні приземлення звичним явищем, здійснивши їх сотні разів на сьогоднішній день. Фактично, компанія цим запуском довела кількість посадок ракет орбітального класу до 400.

Переважна більшість цих приземлень була здійснена ракетою Falcon 9, робочою конячкою SpaceX. Компанія неодноразово повторно запускає прискорювачі Falcon 9. Один перший ступінь, наприклад, має рекордні 25 запусків і посадок.

Решта з проведених 400 посадок відбулися завдяки потужній ракеті Falcon Heavy, перша ступінь якої складається з трьох модифікованих прискорювачів Falcon 9. (Ракета-носій може здійснити три посадки за одну місію, але на сьогоднішній день вона здійснила лише 11 польотів).

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