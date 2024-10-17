SpaceX планує зробити Starlink у 10 разів швидше

17 октября 2024 г., 17:35

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Ще кілька років тому широкосмуговий інтернет-доступ через супутники здавався чимось із віддаленого майбутнього. Але вже сьогодні обговорюються питання не просто забезпечення космічного зв'язку для масових клієнтів, а його значного покращення.

Так днями, як повідомляє Ars Techniсa, компанія SpaceX подала заявку до Federal Communications Commission із запитом на деякі зміни параметрів роботи супутників угруповання Starlink, які дозволять забезпечити швидкість каналу передачі даних із нинішніх 100 Мбіт/c до 1 Гбіт/с.

SpaceX заявила, що просить «внести кілька невеликих, але значних змін в орбітальну конфігурацію та операційні параметри своєї космічної системи Gen2, щоб підвищити її стійкість, краще реагувати на попит, що змінюється, і більш ефективно ділити спектр з іншими користувачами спектра».

Мова йде про необхідність знизити висоту супутників «на висотах 525 км, 530 км та 535 км до 480 км, 485 км та 475 км відповідно». Реконфігурація дозволить збільшити "потенційну максимальну кількість орбітальних площин та супутників на одну площину". При цьому запланована загальна кількість супутників другого покоління залишиться на рівні 29988 або менше. На цей час FCC схвалила 7500 супутників другого покоління.

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск написав, що «супутники Starlink наступного покоління, які настільки великі, що їх може запустити лише Starship, дозволять у 10 разів збільшити пропускну спроможність і завдяки зменшенню висоти скоротити час очікування».

Варто зазначити, що SpaceX обіцяла гігабітні швидкості ще у 2016 році, коли супутникова система була лише на стадії планування та ще не мала назви.

Що стосується фактичних швидкостей на цей момент, як зазначається на сайті Starlink, користувачі зазвичай отримують швидкість завантаження від 25 до 220 Мбіт/с. При цьому у більшості користувачів швидкість перевищує 100 Мбіт/с. Швидкість завантаження зазвичай становить від 5 до 20 Мбіт/с. Затримка складає у серезньому від 25 до 60 мс на суші та 100+ мс у деяких віддалених місцях.

За словами SpaceX, ще один запит стосується зміни кутів підвищення супутників, щоб підняти продуктивність мережі. «SpaceX просить знизити мінімальний кут піднесення з 25 до 20 градусів для супутників, що працюють на висоті від 400 до 500 км, - заявила SpaceX у зверненні до FCC. - Зниження мінімального кута піднесення таким чином покращить зв'язок із клієнтами, дозволивши супутникам безпосередньо підключатися до більшої кількості наземних станцій та підтримувати зв'язок із наземними станціями протягом більш тривалого часу під час польоту».

У SpaceX також заявили, що модернізація супутників Starlink покоління 2 «містить вдосконалене обладнання, яке зможе використовувати вищий коефіцієнт посилення і більш сучасні технології формування променя та цифрової обробки даних для більш цілеспрямованого та надійного покриття для американських споживачів».

Компанія також досягає більш гнучкого використання ліцензій на використання спектра для підтримки запланованого мобільного сервісу та поточного домашнього інтернету. SpaceX попросила дозволу "використовувати частоти Ka-, V- та E-діапазонів як для мобільних, так і для фіксованих супутників, якщо американська або міжнародна таблиця розподілу частот допускає таке подвійне використання та якщо параметри антен будуть невідмінні".

Втім, немає жодних гарантій, що FCC схвалить всі запити. Інші супутникові оператори та оператори мобільного зв'язку не схвалювали попередні плани Starlink, і FCC скептично поставилася до деяких заяв компанії.

Зокрема AT&T і Verizon нещодавно попросили FCC відхилити ключову частину плану SpaceX на пропозицію стільникового зв'язку в партнерстві з T-Mobile. Оператори мобільного зв'язку стверджують, що запит SpaceX стосовно відмови від правил FCC щодо обмежень позасмугового випромінювання завадить і погіршить обслуговування наземних мобільних широкосмугових мереж.

У березні FCC відхилила заявку SpaceX на використання певних спектрів діапазону для мобільного зв'язку. Рішення змушує SpaceX досягати змін у процесі прийняття правил, у ході якого FCC оцінюватиме, чи можуть смуги спектра впоратися із системою, не впливаючи на наявних користувачів.

FCC поставила під сумнів можливості Starlink у 2022 році, коли агентство відхилило заявку на федеральне фінансування у розмірі 886 млн дол., яке мало бути використане для розширення широкосмугового доступу. Комісія вирішила, що Starlink, можливо, не зможе постійно надавати послуги з низькою затримкою при необхідних за програмою грантів швидкостях завантаження 100 Мбіт/с та швидкості вивантаження 20 Мбіт/с.

У той час FCC назвала Starlink «технологією, що зароджується» з «визнаними обмеженнями пропускної спроможності», вказавши на швидкості, що падають, та первісну вартість підключення у $600, яка з того часу була знижена. Але заявка на зміну супутникової системи це зовсім інше питання, ніж грант. Пропоновані SpaceX зміни можуть розв'язати деякі проблеми пропускної спроможності та швидкості, які FCC раніше визначила.

Але в інших компаній є час подати заперечення. Щоб отримати схвалення, SpaceX доведеться продемонструвати, що зміни не вплинуть на інших користувачів спектра та супутникових операторів.

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