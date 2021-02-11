SpaceX начала прием предварительных заказов на сервис Starlink от всех желающих

11 февраля 2021 г., 9:15

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Компания SpaceX увеличивает масштабы публичного бета-тестирования своего спутникового интернет-сервиса Starlink, объявив о старте приема предварительных заказы от всех желающих.



Можно оформить заявку на услугу Starlink оплатив заявку стоимостью 99 долл. Как передает CNBC, в некоторых случаях при регистрации пользователи получают сообщения «SpaceX нацелена на обеспечение покрытия вашего региона в середине-конце 2021 года», в других регионах речь идет о 2022 г.



Услуга будет в начале предложена в США, Канаде и Великобритании.



На веб-сайте компании подчеркивается, что предзаказы «полностью возмещаются», но мелким шрифтом отмечается, что «размещение депозита не гарантирует обслуживания». SpaceX также сообщает, что «выполнение заказов может занять 6 месяцев или более» в зависимости от того, где проживают пользователи.



Напомним, что SpaceX начала публичное бета-тестирование Starlink в октябре 2020 г., предложив тариф 99 долл. в месяц, и комплект для обеспечения доступа в Интернет по цене 499 долл. В комплект входит маршрутизатор Wi-Fi и пользовательский терминал (тарелка) для подключения к спутникам.



По заявлению SpaceX, во время бета-тестирования скорость соединения можно ожидать в пределах от 50 до 150 Мбит/с, а пинг - от 20 до 40 мс. По мере того, как будет запускаться больше спутников и устанавливаться больше наземных станций, параметры передачи данных будут улучшаться.



Два года назад Федеральная комиссия по связи одобрила запуск 11 943 спутника SpaceX. Компания надеется вывести на орбиту 4425 спутников к 2024 г. и уже запустила более 1000 из них.



SpaceX сообщила в заявке FCC на прошлой неделе, что Starlink имеет «более 10 000 пользователей в Соединенных Штатах и ​​за рубежом» - это примерно за три месяца с момента старта публичной бета-версии.



Илон Маск еще раз повторил то, о чем уже говорил ранее - SpaceX планирует выделить Starlink и сделать компанию публичной, когда для сервиса будут наиболее благоприятные условия к этому. «Как только мы сможем достаточно хорошо спрогнозировать денежный поток, Starlink проведет IPO», - отметил Маск.



В 2019 году Маск сообщил журналистам, что Starlink может приносить доход в размере 30 млрд долл. в год, что примерно в 10 раз превышает самые высокие ожидания от основного ракетного бизнеса SpaceX.

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