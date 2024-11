SpaceRISE створить широкосмугові супутники 5G IRIS² вартістю 6 млрд євро

6 ноября 2024 г., 11:45

Консорціум SpaceRISE має створити й експлуатувати угруповання широкосмугових супутників 5G IRIS² вартістю 6 млрд євро для Європейської комісії. Консорціум об'єднує виробників Airbus Defence and Space, OHB, Telespazio, Thales і Thales Alenia Space (TAS), а також європейських супутникових операторів Eutelsat, Hispasat і SES. До нього також входять телекомунікаційні оператори Orange у Франції та Deutsche Telekom у Німеччині.



Супутникове угруповання IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) складається з 290 супутників. Вони будуть виведені на середню навколоземну орбіту (MEO) і низьку навколоземну орбіту (LEO), щоб забезпечити безпечну, стійку і малосповільнену інфраструктуру зв'язку для Європи. Це вже третя флагманська космічна програма ЄС, що розраховує вивести супутники на орбіту до 2030 року.



Консорціум стверджує, що супутники почнуть функціонувати на початку 2030-х років. Він планує надавати широкосмугові послуги 5G для державних органів, транспортного сектору (морського, залізничного, авіаційного та автомобільного), інтелектуального управління енергомережами, банківської справи, закордонної промислової діяльності, віддаленої охорони здоров'я та сільського зв'язку (резервне копіювання), а також для масового ринку мобільного і фіксованого широкосмугового супутникового доступу.



Консорціум перебуває на завершальній стадії процесу закупівель, підписання контракту очікується до кінця року. Сума контракту становитиме від 6 до 12 млрд євро протягом 12 років, з яких 2,4 млрд євро буде виділено ЄС у період з 2022 по 2027 рік. Консорціум SpaceRISE, як очікується, зробить сукупний внесок у розмірі 4 млрд євро протягом усього терміну дії контракту.



«Програма IRIS² є потужним продовженням зобов'язань Eutelsat щодо просування цифрового суверенітету Європи шляхом постійних інвестицій у багатоорбітальні технології для створення багаторівневих мереж із низькою затримкою, які необхідні для забезпечення стратегічної стійкості Європи», - сказала Єва Бернеке (Eva Berneke), головний виконавчий директор Eutelsat. «Ми пишаємося тим, що підтримуємо ЄС у цьому проєкті разом із партнерами по консорціуму, щоб створити стійку, готову до майбутнього систему зв'язку, яка задовольнить найважливіші потреби Європи у зв'язку, водночас створюючи додану вартість для Eutelsat та її акціонерів завдяки доповненню та розширенню наших наявних можливостей LEO».



Мігель Анхель Пандуро (Miguel Ángel Panduro), генеральний директор Hispasat, додав: «Ми твердо віддані всьому тому, що являє собою IRIS²: суверенна безпечна система зв'язку, підтримувана європейськими інноваційними розробками та керована державно-приватним партнерством. Це амбітний проєкт, у межах якого компанії консорціуму SpaceRISE працюють над тим, щоб запропонувати найкращу відповідь на вимоги Європейського союзу. Ця нагорода - захватний перший крок у реалізації проєкту, який визначить майбутнє супутникового зв'язку в Європі».



Адель Аль-Салех (Adel Al-Saleh), головний виконавчий директор SES, сказав: «Проєкт SpaceRISE, заснований на вимогах Європейського союзу, визначить і створить перспективну космічну мережу, яка стане наріжним каменем космічної та оборонної стратегій Європи в найближчі роки. Система IRIS² узгоджується з багатоорбітальною мережею SES і підкреслює наше прагнення до розширення можливостей у сфері MEO, а також до виходу на орбіту LEO».

