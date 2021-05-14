Советы по безопасности паролей

14 мая 2021 г., 17:25

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Несмотря на стремление технологических компаний уже в ближайшем будущем избавить пользователей от необходимости запоминать пароли доступа к всевозможным интернет-сервисам и немалый прогресс в этой области, пока что пароли – наиболее распространенный метод аутентификации. А потому обеспечение безопасности паролей остается крайне актуальной задачей.

Так, принадлежащая WatchGuard компания Panda Security, представила результаты недавнего опроса 950 британских потребителей о привычках использования паролей. Интересно, что 40% меняют свой пароль только по запросу, в то время как 15% признались, что не меняли пароль никогда. Почти каждый двенадцатый (8%) опрошенный сознался, что использует одинаковый пароль для разных сервисов, а две трети (66%) подтвердили, что не используют никаких инструментов для управления/ защиты своего пароля. Соответственно каждый пятый уже сталкивался со взломом паролей.

Для повышения безопасности паролей эксперты рекомендуют:

Увеличьте длину пароля в два раза: Чем длиннее пароль, тем сложнее злоумышленникам его подобрать. Если выбрать пароль, состоящий из 12 символов вместо 6, то времени для его взлома потребуется в 62 трлн. раз больше;

Используйте мультифакторную авторизацию: Многофакторная авторизация означает, что пользователь при входе в свой аккаунт должны не только указать пароль, но и предоставить как минимум еще один дополнительный параметр (токен). Таким токеном может быть, например, биометрический отпечаток пальца или сканирование лица, аппаратный ключ или мобильный телефон, дополнительный код. Даже если злоумышленник получит доступ к паролю пользователя, он не сможет войти в систему без второго, а то и третьего токена. Поэтому мультифакторная авторизация является серьезным барьером на пути киберпреступников;

Регулярно меняйте ваши пароли и сохраняйте их уникальность: Постоянно меняйте и перемещайте в пароле буквы, цифры, знаки препинания и сочетания символов, которые вы используете в пароле, чтобы свести к минимуму возможность взлома ваших паролей;

Не будьте очевидны: Заманчиво в качестве пароля использовать имена членов семьи, друзей, домашних животных, важные даты и личные хобби. Тем не менее, это одни из самых простых комбинаций, которые можно угадать;

Используйте менеджер паролей: Многие продукты обеспечивают повышенную безопасность паролей, чтобы можно было создавать сложные уникальные пароли для каждого аккаунта, но при этом не утруждать себя их запоминанием.

По некоторым данным, 80% нарушений в прошлом году начинались с подбора паролей (brute force), а также с потери или кражи регистрационных данных. Берегите свои пароли.

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