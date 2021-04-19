Sony сохраняет лидерство в сегменте сенсоров изображений для смартфонов

19 апреля 2021 г., 9:25

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Согласно исследованию Senior Analyst «Рынок датчиков изображения для смартфонов, четвертый квартал 2020 года» компания Sony занимает первое место, но ее доля падает.



В 2020 г. согласно представленным данным общий рынок фотосенсоров для смартфонов вырос на 13% в годовом выражении до 15 млрд долл.



Sony занимает долю 46%, далее следуют Samsung System LSI и OmniVision Technologies, у которых соответственно 29% и 10%. На тройку ведущих поставщиков приходилось почти 85% выручки в данном сегменте в прошлом году. Крупнейшие страны СНГ поставщики стимулировали продажи клиентам датчиков изображения с высоким разрешением.



«Пандемия слабо повлияла на рост рынка датчиков изображения, поскольку спрос со стороны OEM-производителей смартфонов сохранялся, шел активный переход на решения с более высоким разрешением, да и в целом спрос увеличивался по на всех уровнях. Samsung, OmniVision и SK Hynix продолжали отнимать долю у Sony, поскольку поставщик потерял ключевой бизнес из-за санкций в отношении Huawei. Мы ожидаем, что доминирующему положению Sony на рынке будет все больше угрожать растущая конкуренция», отметил Джеффри Мэтьюз (Jeffrey Mathews), старший аналитик компании Strategy Analytics.



«Рост спроса на фотосенсоры, обусловленный расширением использования нескольких камер и растущими требованиями к высокому качеству фотосъемки, будет стимулировать развитие данного рынка. Однако проблемы с производством полупроводников могут вызвать дефицит и в сегменте датчиков изображения», заявил Стивен Энтвистл (Stephen Entwistle), вице-президент практики стратегических технологий компании Strategy Analytics.

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