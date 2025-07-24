Sony може продати підрозділ з випуску LTE-чіпсетів

24 июля 2025 г., 17:33

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Reuters повідомляє, що Sony Group розглядає можливість продажу свого підрозділу, який постачає чипсети для підключених пристроїв. Цей крок є частиною стратегії японського технологічного конгломерату щодо зміщення фокусу на сегмент розваг, повідомили агенції три джерела, знайомі з ситуацією.





Sony співпрацює з інвестиційними банкірами над продажем Sony Semiconductor Israel, процес якого перебуває на ранніх стадіях. За даними джерел, цей бізнес генерує близько 80 мільйонів доларів щорічного регулярного доходу і, як очікується, буде оцінений майже в 300 мільйонів доларів у рамках будь-якої угоди. Очікується, що цей актив приверне інтерес з боку фінансових спонсорів та гравців напівпровідникової галузі.





Sony Semiconductor Israel, раніше відома як Altair Semiconductor, розробляє та виробляє чипи, які дозволяють пристроям передавати дані через стільникові та супутникові мережі, особливо для Інтернету речей (IoT). Вони спеціалізуються на високопродуктивних однорежимних LTE (Long Term Evolution) чіпсетах. Їхній портфель продуктів включає базові процесори, радіочастотні трансивери та ряд апаратних продуктів. Компанія також відома своїми рішеннями з низьким енергоспоживанням, що дозволяє батареям працювати тривалий час у "розумних" пристроях. Altair Semiconductor було придбано у 2016 році за 212 мільйонів доларів.





Sony послідовно посилює свій фокус на іграх, фільмах та музиці, причому минулого року понад 60% її прибутку припадало саме на розважальний сегмент. В рамках реорганізації свого портфеля, Sony також готується до часткового виділення та прямого лістингу свого підрозділу фінансових послуг пізніше цього року. Крім того, у квітні Sony, провідний виробник датчиків зображення, заявила, що розглядає варіанти для свого чипового підрозділу, включаючи залучення інвестиційних партнерів або прийняття стратегії "fab-light" (з меншою залежністю від власного виробництва).

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