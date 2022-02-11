Sony AI создала интеллектуального агента, способного победить лучших гонщиков мира в игре-симуляторе

11 февраля 2022 г., 13:15

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Компания Sony AI совместно с Polyphony Digital и Sony Interactive Entertainment (SIE) объявили о создании прорывного решения, по их заявлению, в области искусственного интеллекта, получившего имя Gran Turismo Sophy (“GT Sophy”). Это первый интеллектуальный агент, который способен обогнать лучших гонщиков мира в реалистичной игре-симуляторе PlayStation, Gran Turismo (GT) Sport.



GT Sophy – это автономный агент, построенный на основе искусственного интеллекта и обученный с помощью новой платформы глубокого обучения, которая была разработана совместными усилиями Sony AI, PDI и SIE.



Агент умеет обучаться следующим навыкам вождения, необходимым для того, чтобы конкурировать с лучшими гонщиками мирового уровня, участвующими в чемпионатах:



Управление гоночным автомобилем: глубокое понимание динамики автомобиля, анализ гоночных трасс и навыки точного маневрирования для победы на самых сложных треках.

Гоночная тактика: навыки принятия решений за доли секунды в ответ на быстро меняющиеся условия и возникающие в ходе гонки ситуации. GT Sophy продемонстрировала свое мастерство в решении тактических задач, в том числе при движении вплотную к впереди идущей машине, в перекрестных и даже некоторых защитных маневрах, например, для блокирования соперника.

Гоночный этикет: для честной игры необходимо, чтобы GT Sophy соблюдала негласные правила спортивного поведения, в том числе избегала столкновений и учитывала траектории движения соперников.



Как отмечается, Sony AI и ее партнеры разработали новую платформу для глубокого обучения (deep reinforcement learning), поскольку ни одна из существующих комбинаций алгоритмов и инфраструктуры не могла решить эту задачу. Овладение сложным видом спорта – управления гоночным автомобилем – в высокореалистичном гоночном симуляторе Gran Turismo Sport — это прорыв в области искусственного интеллекта. Результаты данного эксперимента были опубликованы в журнале Nature в статье под названием Outracing Champion Gran Turismo Drivers with Deep Reinforcement Learning.



Sony AI протестировала возможности GT Sophy в заездах с четырьмя лучшими гонщиками мира в дисциплине Gran Turismo – в двух соревнованиях Race Together 2021 Challenge, которые состоялись 2 июля и 21 октября 2021 года. После внесения улучшений и изменений в алгоритмы по результатам первой гонки, GT Sophy превзошел лучших пилотов GT как в гонках на время, так и в заезде формата FIA-Certified Gran Turismo Championships в ходе второго соревнования в октябре.

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