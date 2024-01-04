SonicWall купує Banyan Security для розширення портфеля хмарних рішень безпеки

4 января 2024 г., 14:25

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Компанія SonicWall, яка виділилася від Dell Technologies у 2016 році, офіційно оголосила про придбання Banyan Security, постачальника рішень з безпеки периферійних сервісів для робочих груп.



Таким чином Dell намагається розширити свій портфель хмарних рішень безпеки.



Все більше працівників використовують гібридну та віддалену роботу з дому, віртуальних офісів та кібер-кафе, зовнішні пристрої також все частіше підключаються до критично важливих бізнес-додатків та складних мереж. Як наслідок, різко зросла кількість атак. Водночас способи їх захисту стали ще більш проблематичними, оскільки засоби захисту вже не можуть просто зупинити зловмисників на вході, і необхідно прийняти нові парадигми кібербезпеки для запобігання експлойтів.



Заснована у 2015 році, Banyan Security спеціалізується на периферійних службах безпеки (security service edge, SSE), які поєднують мережеві технології та безпеку в єдиному хмарному сервісі.



Banyan востаннє залучила 30 мільйонів доларів в рамках раунду серії B в січні 2022 року під керівництвом Third Point, довівши загальний обсяг фінансування до 47 мільйонів доларів. SonicWall не розголошує суму придбання, яке було завершено 26 грудня, окрім того, що вона перевищує суму фінансування, залучену Banyan Security.



Ця покупка доповнить існуючий портфель продуктів кібербезпеки SonicWall функціями нульової довіри, які раніше реалізовувалися через виробників оригінального обладнання. "Одразу з самого початку було зрозуміло, що наша увага зосереджена на вдосконаленні ключових можливостей, як органічних, так і неорганічних. Таких як кероване виявлення та реагування, розширене виявлення та реагування, SSE та нульова довіра. Ми вважаємо, що це дає нам хороші позиції з комплексним рішенням», зазначив Роберта ВанКірка (Robert VanKirk), який обійняв посаду генерального директора SonicWall близько 18 місяців тому



SonicWall вже пропонує численні продукти для забезпечення безпеки та роботи в мережі, включаючи кінцеві точки, бездротову хмарну електронну пошту та аналітику загроз. Це вже друге придбання компанії за останні три місяці після майже 10-річної перерви. У листопаді вона придбала Solutions Granted, виробника керованих послуг безпеки для виявлення та реагування на загрози. Завдяки цій платформі користувачі отримують уніфікований бекенд для відстеження загроз і спрощення робочих процесів.

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