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Solidigm вперше застосувала у SSD п'ятирівневі осередки для зберігання даних

11 августа 2022 г., 15:15
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У рамках участі у конференції Flash Memory Summit 2022 компанія Solidigm продемонструвала роботу першого у світі твердотільного накопичувача на базі п'ятирівневих осередків (PLC, Penta-Level Cell).

Твердотільний накопичувач з п'ятирівневими осередками зберігає п'ять біт даних у кожному осередку пам'яті, тому вміщує на 25 % більше інформації у тій самій області, ніж твердотільними накопичувачами з чотирирівневими осередками (QLC). Додаткове сховище у тому самому просторі дозволить у майбутньому заощадити витрати, простір та споживання енергії для твердотільних сховищ.

PLC NAND від Solidigm використовуватиме технологію з затвором, що плаває. Solidigm вважає, що конструкція осередку з затвором, що плаває, забезпечує надійну ізоляцію заряду та має дуже гарний розподіл порогової напруги, що робить її придатною для «високого» масштабування біт/осередок. Відзначено, що Solidigm зможе ефективно масштабуватись до PLC, оскільки ця технологія може вироблятися на тому самому обладнанні, яке використовується для виробництва QLC NAND.


Терміни випуску твердотільних PLC-накопичувачів Solidigm, які будуть доступні для центрів обробки даних, ще не визначені.

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