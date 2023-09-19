SoftServe шукає фахівців у нову дослідницьку лабораторію з генеративного АІ

19 сентября 2023 г., 13:35

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Компанія SoftServe запускає лабораторію генеративного штучного інтелекту (GenAI Lab) – окремий дослідницький напрямок, в межах якого команда спеціалістів буде експериментувати та створювати нові технологічні рішення на основі GenAI.

Метою лабораторії є прискорення впровадження передових технологій штучного інтелекту завдяки успішному застосуванню GenAI у різних сферах та індустріях, допомагаючи компаніям вирішувати конкретні бізнес-проблеми та впроваджувати інновації у реальному світі. А також – розширення експертизи компанії в напрямку машинного навчання, мультимодального АІ тощо.

Глобальний ринок генеративного АІ станом на 2023 рік оцінюється в 43 млрд дол., і згідно з прогнозами аналітиків, виросте до 667 млрд дол. до 2030 року.

Лабораторія SoftServe працюватиме в таких ключових напрямках як дослідження та валідація застосування генеративного АІ (AI Discovery), експерименти та тестування АІ на конкретних бізнес-кейсах (AI Launchpad), швидке масштабування та продукціоналізація АІ (AI Adoption).

Для цього проєкту SoftServe шукає фахівців з Data Science в Україні, Румунії, Польщі, Колумбії, Іспанії та Чилі. Більшість вакансій планують закрити у вересні-жовтні.

В межах роботи в лабораторії генеративного АІ, фахівці SoftServe використовуватимуть інструменти та технологічні платформи у партнерстві з AWS, Google Cloud, Microsoft Azure та NVIDIA.

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