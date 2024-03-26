SoftServe обладнав два комп’ютерні класи для ЛНУ ім.Івана Франка

26 марта 2024 г., 13:35

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У «Львівському національному університеті імені Івана Франка» відкрито оновлену «Лабораторію системного аналізу» на кафедрі «Теорії оптимальних процесів» «Факультету прикладної математики та інформатики».

Над оновленням лабораторії працювали спільно університет та компанія SoftServe, співзасновники якої є випускниками кафедри теорії оптимальних процесів. Для лабораторії університет відремонтував два приміщення, а SoftServe обладнав лабораторію 30 потужними сучасними комп’ютерами марки Lenovo та моніторами Samsung.

Загалом, SoftServe співпрацює з ЛНУ вже багато років. Станом на зараз компанія залучена до чотирьох бакалаврських програм в закладі – програми «Квантові комп’ютери та квантове програмування» на фізичному факультеті, програми «Комп’ютерні науки» на факультеті електроніки та комп’ютерних технологій, програми «Комп’ютерні науки» та «Кібербезпека» на факультеті прикладної математики та інформатики. Кілька десятків фахівців компанії залучені до програм у ролі викладачів, менторів для студентів, членів журі з оцінки студентських проєктів тощо.

SoftServe – найбільша глобальна ІТ-компанія з українським корінням, що працює у сфері розробки програмного забезпечення та надання консультаційних послуг. Понад 11 тисяч співробітників працюють у більш як 50 офісах, що розміщені від Сан-Франциско до Сингапуру. Головні офіси компанії розташовані у Львові та Остіні (США).

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