Softprom запропонує замовникам в регіоні СЕЕ повний спектр сервісів Google Cloud Platform

13 апреля 2023 г., 12:35

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Softprom повідомляє про отримання авторизації Google Cloud Partner і готовність надавати клієнтам послуги з впровадження хмарних сервісів даного вендора. Компанія виконала вимоги глобальної програми Google Cloud Partner Advantage та отримала партнерський статус за напрямом Google Cloud, що дозволяє надавати замовникам повний спектр сервісів Google Cloud Platform в регіоні СЕЕ.

Google Cloud Platform (GCP) – хмарна платформа одного з лідерів серед хмарних провайдерів, що дає змогу створювати гнучку та відмовостійку інфраструктуру для компаній різного розміру, від малого та середнього бізнесу, до великих корпорацій. Використання рішень на базі сервісів GCP дає змогу клієнтам оптимізувати ефективність своєї ІТ-інфраструктури та істотно скоротити витрати на її утримання й управління.

Серед сервісів Google Cloud Platform: віртуальні сервери; бази даних; сховища даних; сервіси контейнеризації; засоби розробки програмного забезпечення, аналітики, машинного навчання тощо.

Широкі можливості сервісів Google Cloud Platform дають змогу замовникам мінімізувати витрати та ризики, пов'язані з надзвичайними подіями, забезпечити максимальну відмовостійкість інфраструктури, що дає змогу клієнту зосередитися на реалізації своїх основних бізнес-завдань.

Розширення портфеля хмарних сервісів і надання мультиклаудних рішень дасть змогу клієнтам Softprom отримувати послуги від одного перевіреного, компетентного постачальника, що має більш ніж десятирічний досвід роботи у сфері хмарних технологій та має команду сертифікованих технічних фахівців та досвідчених консультантів.

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