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Softprom займеться просуванням SIEM/ SOAR платформи Logsign

11 апреля 2022 г., 12:05
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Softprom займеться просуванням SIEM/ SOAR платформи Logsign

Компанія Softprom оголошує про підписання дистриб'юторського контракту з Logsign, лідером у галузі Security information and Event Management (SIEM) та Security Orchestration, Automation and Response (SOAR). Згідно з угодою, Softprom займеться просуванням та дистрибуцією платформи Logsign на території України, в Центральній та Східній Європі, німецькомовних країнах (DACH), та в країнах СНД.

Logsign фокусується на технології виявлення та реагування з повнофункціональною та зручною SIEM та SOAR платформою. Вони незалежні і доповнюють один одного, що робить їх безпечнішими у зростаючому кіберпростору.

«Наші продукти мають продуману архітектуру, гарантуючи користувачам ефективне зберігання, кластерне середовище та швидкий доступ до актуальних даних, активно надаючи сервіс понад 600 компаній по всьому світу. Наші SIEM та SOAR рішення наступного покоління, в першу чергу орієнтовані на виявлення загроз в реальному часі, реагуванні та автоматизації операцій з безпеки», – каже Тугче Дурмаз, операційний директор Logsign.

«Ми бачимо зростаючий попит на порівняно недорогі SIEM рішення, які можуть бути використані бізнесом середнього розміру та SOAR засоби автоматизації процесів розслідування інцидентів інформаційної безпеки для прийняття контрзаходів. Поява в нашому портфелі Logsign є логічним кроком для того, щоб запропонувати ці рішення у всіх країнах нашої присутності», – зазначив Павло Жданович, засновник та керуючий директор групи компаній Softprom.

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