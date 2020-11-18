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Softprom займется поставками решений Profitap для анализа сети и трафика

18 ноября 2020 г., 13:35
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Softprom займется поставками решений для Profitap для анализа сети и трафика

Компания Softprom подписала партнерское соглашение с Profitap, производителем аппаратных решений для анализа сети и трафика, в рамках которого будет осуществлять поставки и продвижение продукции вендора на территории Европейского Союза, СНГ, Грузии и Украины.

Решения Profitap созданы для обеспечения видимости сети – от современных сетевых и портативных TAPs (Test Access Port) устройств до анализаторов сетевого трафика, разработаны с учетом требований безопасности, криминалистики, глубокого анализа пакетов и мониторинга производительности сети и приложений.

Портфель компании Softprom, в категории Network Visibility и Monitoring, пополнили следующие решения от Profitap:

  • Traffic Access – сетевые устройства, которые помогают анализировать трафик не вмешиваясь в работу сети, не внося прерывания пакетов. Повышают уровень видимости как в физических, так и в виртуальных сетях;
  • Traffic Aggregation & Intelligence – Решает проблему ответвления трафика (особенно, в случае, широкой полосы пропускания) для анализа данных, даже если источники не являются стандартными, например IoT. Также выполняют функцию сетевых брокеров для балансировки, репликации, агрегации, расширенной фильтрации, корреляции GTP, обработки и дедупликации пакетов, фильтрации IP-адресов, ERSPAN туннелирования;
  • Traffic Capture & Analysis – портативные устройства для захвата и анализа трафика ноутбука или любого устройства в сети.

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