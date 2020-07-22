Softprom становится дистрибьютором решений для безопасного доступа Safe-T

22 июля 2020 г., 15:05

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Компания Softprom сообщает о подписании соглашения с Safe-T, разработчиком решений для безопасного доступа, в соответствии с которым займется дистрибуцией и продвижением продуктов Zero Trust Network Access от Safe-T на территории Украины, Грузии, стран Евросоюза и СНГ.

По оценкам Gartner, к 2022 г., 80% новых цифровых бизнес-приложений, открытых для партнеров по экосистеме, будут доступны через zero trust network access (ZTNA). К 2023 г., 60% организаций свернут большую часть своих виртуальных частных сетей (VPNs) в пользу ZTNA.

ZTNA обеспечивает контролируемый доступ к ресурсам с учетом идентификации и контекста, уменьшая площадь атаки. Изоляция, предоставляемая ZTNA, улучшает возможности соединения, устраняя необходимость прямого доступа приложений к Интернету.

Решения Safe-T ZTNA предоставляют доступ к приложениям по мере необходимости, обеспечивая пользователей быстрым и беспрепятственным доступом к необходимым ресурсам. Новая разработка от Safe-T – ZoneZero позволяет организации использовать архитектуру сетевого доступа с нулевым доверием, не избавляясь от VPN.

«Сегодня, ввиду широкого распространения удаленной работы, ZTNA приобретает особую важность, и мы уверены, что наши партнеры и их клиенты оценят решения Safe-T по достоинству», – отметил Павел Жданович, управляющий директор Softprom.

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