Softprom спільно з HackNotice пропонує передову розвідку кіберзагроз

9 мая 2025 г., 15:35

Компанія Softprom інформує про підписання угоди з HackNotice, яка розвиває передову платформу розвідки загроз у даркнеті, що допомагає організаціям захищатися від кібератак завдяки оперативній інформації в режимі реального часу.

В рамках цього партнерства Softprom представить інноваційні рішення з кібербезпеки HackNotice в наступних країнах: Австрія, Азербайджан, Болгарія, Вірменія, Грузія, Німеччина, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія, Швейцарія, Україна, Узбекистан та Угорщина.

HackNotice пропонує набір інструментів, призначених для виявлення, аналізу та зниження ризиків, пов’язаних із загрозами з даркнету, атаками програм-вимагачів і витоками даних. До можливостей платформи входять: моніторинг загроз від третіх сторін; дослідження даркнету; моніторинг власних доменів; моніторинг облікових записів користувачів; аналіз інцидентів у даркнеті (RFI) тощо.

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