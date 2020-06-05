Softprom предложит решения HYCU для защиты данных в мультиоблачной среде

5 июня 2020 г., 14:05

Компания Softprom объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с HYCU, ведущим разработчиком ПО для предприятий, специализирующийся на резервном копировании, восстановлении и мониторинге данных для корпоративных облаков следующего поколения.

Согласно контракту, Softprom становится официальным дистрибьютором HYCU и займется продвижением решений на территории Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

Гиперконвергенция и мульти-облака – это инструменты, позволяющие сделать эксплуатацию ИТ-инфраструктуры простой. Инструменты HYCU позволяют системным администраторам защитить весь ЦОД. Решения HYCU, сфокусированные на приложениях, обеспечивают полную прозрачность управления всеми элементами, позволяют защищать как виртуальные машины, так и важные для бизнеса приложения и данные внутри ВМ. Они позволяют ИТ-специалистам быстро устранять проблемы, полностью и надежно восстанавливать приложения и данные.

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