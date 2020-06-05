 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 22 (1218)

24.05 - 31.05

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Softprom предложит решения HYCU для защиты данных в мультиоблачной среде

5 июня 2020 г., 14:05

Softprom предлагает решения HYCU для защиты данных в мультиоблачной среде

Компания Softprom объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с HYCU, ведущим разработчиком ПО для предприятий, специализирующийся на резервном копировании, восстановлении и мониторинге данных для корпоративных облаков следующего поколения.

Согласно контракту, Softprom становится официальным дистрибьютором HYCU и займется продвижением решений на территории Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

Гиперконвергенция и мульти-облака – это инструменты, позволяющие сделать эксплуатацию ИТ-инфраструктуры простой. Инструменты HYCU позволяют системным администраторам защитить весь ЦОД. Решения HYCU, сфокусированные на приложениях, обеспечивают полную прозрачность управления всеми элементами, позволяют защищать как виртуальные машины, так и важные для бизнеса приложения и данные внутри ВМ. Они позволяют ИТ-специалистам быстро устранять проблемы, полностью и надежно восстанавливать приложения и данные.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  