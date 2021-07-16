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Softprom начинает дистрибуцию решений TeamViewer

16 июля 2021 г., 17:45

Softprom начинает дистрибуцию решений TeamViewer

Компания Softprom анонсировала подписание дистрибьюторского контракта с TeamViewer – производителем решений для удаленного доступа, мониторинга и поддержки. Согласно договора, Softprom получает право продвижения продукции TeamViewer на территории ряда стран Восточной Европы и Азии.

Разработки TeamViewer позволяют контролировать, администрировать, мониторить и настраивать компьютеры, мобильные устройства, сетевое оборудование и многое другое, где угодно и когда угодно, независимо от того, частное это использование или крупнейший корпоративный уровень.

API-интерфейсы TeamViewer дают возможность интегрировать продукты компании в другие системы и приложения, оптимизируя процессы и повышая производительность. Это означает иметь возможность работать из одного центра без необходимости переключаться между приложениями.

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