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Softprom by ERC подписал дистрибьюторский контракт с Bentley Systems

30 января 2020 г., 12:25
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Softprom by ERC подписал дистрибьюторский контракт с Bentley Systems

Компания Softprom by ERC объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с Bentley Systems – ведущим поставщиком программных решений для проектирования, строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры. Договор распространяется на территорию Украины.

Ожидается, что совместная программа по продвижению, реализуемая в рамках данного сотрудничества, позволит усилить позиции Bentley Systems на рынке, привлечь к сотрудничеству новых партнёров и существенно расширить круг заказчиков. При этом особое внимание будет уделено решениям для информационного моделирования и расчета инфраструктурных объектов: MicroStation, Plaxis, STAAD.

MicroStation – платформа, которая обеспечивает динамическое взаимодействие с трехмерными моделями и двухмерными чертежами для получения надежной документации в виде точных чертежей, информационно насыщенных трехмерных PDF-файлов и трехмерных схем.

Plaxis – система для конечно-элементного анализа в геотехнических проектах.

STAAD – программное обеспечение для реализации проектов с применением стали, бетона, дерева, алюминия, поддерживает более 90 международных стандартов проектирования и расчётов.

Решения Bentley оптимизируют реализацию проектов транспортной инфраструктуры, коммунальных сетей, промышленных объектов и объектов городской инфраструктуры.


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