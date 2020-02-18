Softprom by ERC будет продвигать решения корпоративной безопасности Tripwire

18 февраля 2020 г., 13:45

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Компания Softprom by ERC и Tripwire, поставщик решений по защите физической, виртуальной, облачной и DevOps сред, объявили о подписании дистрибьюторского соглашения. Его действие распространяется на страны: Беларусь, Болгария, Грузия, Румыния, Польша, Украина и Чехия.

Портфель Softprom by ERC пополнили следующие решения Tripwire:

Tripwire Enterprise – флагманское решение для управления безопасностью. Позволяет организациям поддерживать целостность своих систем, устанавливая безопасную базовую линию, отслеживая изменения и оценивая соответствие отраслевым стандартам и политикам.

Tripwire IP360 – это решение для управления уязвимостями и рисками корпоративного класса, которое с минимальными затратами снижает риск киберугрозы, концентрируя усилия по устранению самых высоких рисков и наиболее важных активов. Решение построено на масштабируемой архитектуре, которая обеспечивает оценку уязвимости на основе рисков в современной гибридной инфраструктуре, включая центры обработки данных, частные облака и публичные облака, с поддержкой контейнерных сред и наборов инструментов DevOps.

Tripwire Industrial Visibility – инструмент по выявлению аномального поведения ОТ сетей. Контролирует информационные потоки в промышленных сетях. Фиксирует текущее значение параметров передачи данных, а затем сигнализирует об отклонениях, если они есть.

Tripwire Log Center – система по сбору журналов событий. Проводит привычную подготовку данных перед тем, как анализировать их на SIEM. В интеграции с активными решениями вендора делает журналы событий богатыми на критическую информацию. Может снизить стоимость лицензий для SIEM системы, выделяя только полезные данные для анализа и корреляции.

File Integrity Monitoring – система позволяет отслеживать изменения, которые вносятся на файловую систему конечной точки.

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