Softprom будет продвигать решения геолокационной аналитики Kiana

5 октября 2020 г., 15:05

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Компания Softprom анонсирует подписание партнерского соглашения с Kiana Analytics, в соответствии с которым займется продвижением решений геолокационной аналитики IoPSec для обеспечения физической безопасности на территории стран Европейского Союза, СНГ, Грузии и Украины.

Решения Kiana используют существующую инфраструктуру, интегрируясь с Wi-Fi-роутерами HPE Aruba, Cisco Meraki, Fortinet AP, Ruckus, Extreme Networks, и на основании данных предоставляют расширенную аналитику в режиме реального времени о местоположении смартфонов.

Ключевое отличие от конкурентов, запатентованная система RTLS (Real-time Locating Systems), которая не требует, чтобы пользователь регистрировался в Wi-Fi и возможность подключить к одной точке данные всех Wi-Fi-роутеров зоны покрытия от разных производителей.

Особую ценность решения Kiana представляют для аэропортов, торговых центров, учебных кампусов, Smart city, крупных предприятий и других мест с большим количеством посетителей.

Kiana, была основана в 2013 г. в Кремниевой Долине и названа одной из самых быстрорастущих компаний, соответствующих требованиям GDPR.

15 апреля, разработчик запустил программу «Covid-19 Rapid Containment» для сдерживания распространения пандемии с помощью геолокационных технологий, и стала рекомендованным поставщиком в отчете Gartner «CIO Guide: как службы геолокации могут помочь уменьшить распространение Covid-19».

Облачный сервис Kiana позволяет обеспечить контроль доступа в помещения, определить проблемные зоны скопления людей и время контактов между их владельцами (для Covid-19) и т.п.

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