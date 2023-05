SoftBank втратив на стартапах 32 млрд дол.

12 мая 2023 г., 16:25

SoftBank Group повідомила про чергові квартальні збитки свого інвестиційного підрозділу Vision Fund, попри підйом акцій технологічних компаній. За три місяці, що закінчилися в березні, фонд Vision Fund втратив 2 млрд дол., внаслідок чого загальні втрати за фінансовий рік склали 32 млрд дол. У той час як акції технологічних компаній зростали протягом кварталу, SoftBank знизив вартість своїх компаній, що компенсувало зростання таких публічних холдингів, як Coupang і Didi.

Інвестиції SoftBank у стартапи впали більш ніж на 90% до 3,14 млрд дол., оскільки компанія берегла готівку. Але Йошиміцу Гото, фінансовий директор SoftBank, припустив, що інвестиції можуть знову збільшитися, якщо з'являться відповідні можливості. За його словами, генеральний директор Масайоші Сон останнім часом проявляє інтерес до штучного інтелекту, хоча SoftBank буде «вибірковим». IPO компанії ARM є пріоритетом для залучення капіталу перед новими великими інвестиціями.

Щоправда, варто пам'ятати, що ці втрати – це не прямо зниклі гроші, а зміни в оцінках стартапів. Але все одно разючі гойдалки. Не дивно, що, обпікшись на sharing economy, фонд тепер не поспішає в чергову хайпову нішу, на кшталт AI.

JFYI – капіталізація WeWork, який гордо йшов у 2019 році оцінюватися в 47 млрд, зараз становить 325 млн дол. А ви оцінили витончений натяк про «houses have existed for a long time and are not tech» в одній з останніх серій Succession?

