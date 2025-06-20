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SoftBank створити AI-хаб у США вартістю 1 трлн дол.

20 июня 2025 г., 17:25
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Як повідомляє Bloomberg, Масайоші Сон (Masayoshi Son), засновник SoftBank Group, представив ідею створення індустріального комплексу вартістю до 1 трлн дол. в Аризоні. 
 
Проєкт, кодова назва якого "Project Crystal Land", зосереджений на виробництві роботів та розвитку штучного інтелекту. Сон проводить обговорення цього амбітного плану з TSMC та представниками адміністрації Дональда Трампа.
 
Метою Сона є створення у США масштабного виробничого хабу, подібного до китайського Шеньчженя, для повернення високотехнологічного виробництва. "Project Crystal Land" може включати виробничі лінії для промислових роботів з інтегрованим AI.
 
Зазначається, що представники SoftBank вже ведуть переговори з федеральними та державними чиновниками, включно з Міністром торгівлі США Говардом Латніком (Howard Lutnick), обговорюючи потенційні податкові пільги для компаній, які інвестуватимуть у цей індустріальний парк.
 
SoftBank зацікавлений у залученні TSMC — провідного виробника передових AI-чипів для NVIDIA — до ключової ролі в проєкті. Однак точна роль TSMC, яка вже планує інвестувати 165 млрд дол. у США та розпочала масове виробництво на своїй першій фабриці в Аризоні, залишається незрозумілою. За даними джерел, проєкт SoftBank наразі не впливає на власні плани TSMC у Феніксі.
 
Масайоші Сон також проводить переговори з керівництвом інших технологічних компаній, включаючи Samsung Electronics, щодо їхньої потенційної зацікавленості у проєкті.
 
Реалізація цього проєкту залежить від підтримки адміністрації Трампа та державних чиновників. SoftBank вивчає різні варіанти фінансування, зокрема залучення коштів на проєктній основі, подібній до плану фінансування центрів обробки даних Stargate у співпраці з OpenAI.
 
До потенційних учасників хабу в Аризоні розглядаються стартапи з портфеля SoftBank Vision Fund, що спеціалізуються на робототехніці та автоматизації, наприклад, Agile Robots SE. Представники SoftBank, TSMC та Samsung утрималися від коментарів щодо проєкту.

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