SoftBank повідомила про несподіваний збиток у розмірі 2,4 млрд дол.

12 февраля 2025 г., 17:35

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SoftBank Group опублікувала квартальний звіт з несподіваним квартальний збитком, оскільки інвестиції в рамках її фондів Vision Funds вийшли в мінус. Виторг японської компанії також не виправдала прогнозів аналітиків.

Дохід Softbank склав 1,83 трильйона ієн проти 1,84 трильйона ієн прогнозу. При цьому зафіксовано чистий збиток у 369,17 млрд ієн (2,4 млрд дол.) проти очикуванного прибутку 298,53 млрд ієн.

Vision Fund задекларував збитків на 352,75 млрд ієн за квартал, що завершився 31 грудня. У попередні два квартали повідомлялося про прибуток.

SoftBank повідомила про падіння вартості своїх публічних портфельних компаній Vision Fund 1 на 2,1% порівняно з попереднім кварталом. Це насамперед через зниження ціни акцій гравця електронної комерції Coupang.

Вартість Vision Fund 2 впала на 3,7% з кінця попереднього кварталу. Зниження цін на акції публічних компаній, таких як виробник електромобілів Ola Electric Mobility та компанія з автоматизації складів AutoStore, переважило стрибок акцій компанії з доставки їжі Swiggy після її лістингу в листопаді 2024 року.

В останні роки SoftBank зробив ряд великих інвестицій в компанії, які зазнали труднощів або знизили свою оцінку.

Зараз компанія Масайоши Сона (Masayoshi Son) перепозиціонує себе, щоб скористатися перевагами буму штучного інтелекту, де такі гравці, як Nvidia, отримали вигоду від експоненциального росту попиту на чипи та графічні процесори для центрів обробки даних.

SoftBank близький до завершення первинної інвестиції в OpenAI p сумою 40 мільярдів доларів при попередній оцінці в 260 мільярдів доларів, повідомляють джерела CNBC.

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