Соціальний проєкт «Брама» запрошує долучатись до боротьби з російською пропагандою 

13 февраля 2024 г., 18:24

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Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві запрошує долучитись до соціального проєкту «Брама», який об'єднує громадян, представників державного та приватного сектору задля протидії дезінформації та незаконному контенту, очищення інформаційного простору від російської пропаганди, знищення осередків незаконного поширення протиправного та забороненого контенту. Метою проєкту є покращення медіаграмотності українців та зменшення впливу пропаганди на суспільство.

Наші цілі:

Знищення російських осередків в Інтернеті;

Зменшення рівня булінгу та цькування в мережі;

Протидія наркотикам та шахрайству;

Навчання та тренінги з кібергігієни;

Просвіта населення щодо інформаційної гігієни;

Залучення та мотивація громадян до активної громадянської позиції.

Для блокування того чи іншого джерела необхідно надсилати скарги й чим більше буде скарг, тим більша ймовірність того, що джерело буде заблоковано. Саме із цією метою ми пропонуємо нашим користувачам стати частиною «Brama».

Що ми пропонуємо учасникам:

Можливість повідомити про джерело неприйнятного контенту, для подальшого масового надсилання скарг спільнотою та подальшим блокуванням такого джерела; Допомогти заблокувати джерело неприйнятного контенту, шляхом долученості до масового надсилання скарг; Отримати поради щодо медіа та кіберграмотності; Бути поінформованим про небезпечні схеми шахрайств, які ширяться мережею; Бути обізнаним, щодо фейків, які просувають вороги у наш медіапростір.

Станом на січень 2024 року учасниками спільноти є понад 170 тис. громадян, зусиллями яких заблоковано більш як 26 тис. джерел поширення неприйнятного контенту. Але попереду ще багато роботи й ми потребуємо допомоги нових небайдужих і активних учасників.

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