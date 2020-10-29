Собираем рабочую станцию под DaVinci Resolve

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Blackmagic DaVinci Resolve — популярное приложение редактирования видео и звука, цветокоррекции и наложения визуальных эффектов. Чтобы подобрать под него продуктивную рабочую станцию, стоит разобраться в природе нагрузок.

Есть свод рекомендаций по оснастке рабочих станций под DaVinci Resolve. Но постоянное обновление технологий быстро старит любые руководства.

Как быть?

Читать специализированные форумы и рекомендации компаний вроде https://www.boxx.com/ или https://www.pugetsystems.com/, основной бизнес которых — производительные рабочие станции. Они дадут фору любому именитому вендору — просто потому, что продуктивность рабочей станции как «инструмента конкретного назначения» определяется не именем, а знанием предмета.

Что нужно рабочей станции под Resolve 16 (текущая версия приложения)?

В общем случае, Resolve — приложение, требовательное к ресурсам GPU, хранилища, CPU, RAM, в порядке упоминания.

GPU

Редактирование изображений и визуальные эффекты в Resolve в основном выполняются на графическом процессоре. Выбирайте лучшую видеокарту, которую можете себе позволить. Профессиональные видеокарты Nvidia Quadro и AMD Radeon Pro WX производительны, надежны, у них добротная драйверная поддержка и много видеопамяти. В проектах с высоким разрешением и множеством визуальных эффектов, объем доступной видеопамяти имеет значение. В простых проектах можно обойтись Nvidia GeForce RTX.

В новом ядре Ampere Nvidia удвоила количество ядер CUDA, заодно удешевив старшие карты RTX 30xx на $500-1000, против прошлых флагманов. Это подорвало рынок и создало дефицит предложения, который будет рассасываться несколько месяцев. Поставки прежних графических процессоров производителям видеокарт прекращены. Все ждут Ampere.

Есть первые результаты тестов. В задачах, которые в большой мере зависят от графического процессора (шумоподавление или использование OpenFx) RTX 3080 на 62% быстрее RTX 2080 Super, при аналогичной цене. Dual RTX 2080 Ti по-прежнему быстрее, чем одиночный RTX 3080, но всего на ~ 15%. RTX 3090 опережает RTX 3080 на 13%, Titan RTX на 44% и RTX 2080 Ti на 52%. Отставание 3090 от двух 2080 Ti, минимально. При этом у 3090 24 ГБ больше видеопамяти, чем у двух 2080 Ti 11 ГБ, но 3090 значительно дешевле, чем два 2080 Ti и занимает меньше места.

Источник Puget Systems

DaVinci Resolve использует ускорение графического процессора для обработки сложных видеофильтров. Результаты по тесту Nvidia «Выбор цвета невесты»:

Источник Tom’s Hardware

DaVinci Resolve выигрывает от использования мощных (или нескольких мощных) видеокарт. Как и для семейства RTX 20xx, две карты RTX 30xx примерно на 50% быстрее, чем одна карта, а три карты примерно вдвое выше по производительности одной видеокарты.

Примеряясь к мульти-GPU конфигурациям, надо помнить о нескольких обстоятельствах. У базовой платформы (CPU) должно быть достаточно линий PCIe. Карты RTX 30xx «поправились» и занимают три слота в ширину. Подобрать материнскую плату будет непросто, предусмотрев кроме того место для карты захвата видео. Новое семейство прожорливо: против термопакета 280 ватт карт Titan, мы видим пугающие 390 ватт у RTX 3090. Запитать (и охладить!) станцию с тремя RTX 3090 — та еще задача.

Лучше не спешить с использованием нескольких RTX 3080 или 3090. В первую очередь, из-за охлаждения — оно на доступных в настоящее время моделях рассчитано исключительно на один GPU в станции. Это касается и заявленного Nvidia дизайна RTX 3090 Founders Edition с боковым выдувом. Такие карты не могут работать в течение длительного времени в мульти-конфигурациях.

Ждем карты с турбинами (продольным выдувом) — как в проекте Gigabyte.

Диски

Видео требует места. Один час отснятого материала в разрешении 4K занимает около 40 ГБ дискового пространства. При использовании двух и более камер запросы растут пропорционально. Активно съедают пространство редактирование и добавление эффектов.

DaVinci Resolve работает с несколькими областями данных и разными типами дисковых обращений. Если под долгосрочное хранение материалов еще уместны механические диски SATA HDD, то под ОС, файлы проектов, кэш лучше ставить SATA SSD, а то и NVMe SSD. Распределение ресурсов по нескольким дискам повысит общую производительность.

Puget Systems рекомендует:

Диск #1 под ОС и базовые приложения. Ставьте SATA SSD вместо HDD. Дополнительных выгод от NVMe (M.2 / U.2 / AIC) нет.

Диск #2 под файлы проектов. Большинству пользователей достаточно SATA SSD, но записывать RAW-видео с высоким битрейтом лучше на NVMe SSD.

Диск #3 под кэш и временные файлы (scratch disk). Использование выделенного накопителя для кэша мультимедиа и рабочих файлов может в разы повысить производительность при воспроизведении и просмотре материала. NVMe даст некоторый прирост производительности, но разница более заметна в других приложениях, таких как After Effects.

Диск #4 под архив. Здесь важна не скорость, а низкая цена за гигабайт. Потому — SATA HDD.

Вторую и третью роли можно объединить на одном носителе. Архивы обычно держат на внешних массивах Thunderbolt/USB RAID или в общем хранилище студии.

CPU

Выбор CPU зависит от GPU (при нескольких ускорителях центральный процессор нужен помощнее) и cпецифики (Da Vinci Resolve — коллекция программных модулей с разными системными требованиями).

Когда-то под Resolve рекомендовали двухпроцессорники на Intel Xeon, другого способа получить много ядер CPU не было. Сегодня однопроцессорная станция на Intel Core X им не уступает, обходясь намного дешевле. Высочайшую производительность показывают 32-ядерные AMD Threadripper 3970x.

А вот добавлять визуальные эффекты и анимировать 3D-модели при помощи модуля Fusion быстрее на высокочастотных процессорах, пусть и с меньшим числом ядер. Здесь AMD Ryzen 9 3900X будет уместнее и Intel Core X, и AMD Threadripper.

Надо отдать должное AMD и архитектуре Zen за «многоядерный» тренд, который сделал более доступными создание дополненной и виртуальной реальности, рендеринг, анимацию и другие творческие задачи. К тому же, процессоры AMD берут большим количеством линий PCIe, да еще стандарта Gen 4. Это важно в конфигурациях, насыщенных периферией: двумя-тремя GPU и несколькими NVMe SSD.

Оперативная память

Необходимый объем оперативной памяти определяется разрешением видео, продолжительностью роликов, сложностью проектов.

Рекомендации такие:

16GB достаточно для редактирования видео HD и простой цветокорекции, но мало для использования Fusion.

32GB — минимум для редактирования в 4K и комфортной работы Fusion в HD-проектах.

64GB — для редактирования в большем разрешении и полноценной цветокоррекции.

Resolve не слишком прожорлив к памяти, но, запуская несколько программ одновременно, лучше иметь ее запас. Во все современные однопроцессорные системы можно поставить 128GB RAM (а больше и не понадобится). Память не CPU, можно докупить.

Компаньоны

Качественный звук или большой резерв места на дисках незачем большинству видеоредакторов и колористов. Если надо, эти важные роли могут играть «попутчики» рабочих станций под DaVinci Resolve: внешние звуковые карты и RAID-массивы с интерфейсом Thunderbolt 3.

Так, Areca предлагает персональные массивы Thundebolt 3/USB 3.2 RAID, позволяющие надежно хранить десятки терабайт данных и работать с ними на высокой скорости:

Если вы запускаете Resolve на ноутбуке, по Thunderbolt 3 можно подключить не только внешнее хранилище, но и внешнюю видеокарту.

Напоследок

Правило «чем больше — тем лучше» работает для всех видов вычислительных ресурсов под DaVinci Resolve: GPU, ядер CPU, памяти, дисков. Тратить напропалую — дело не хитрое. При желании разумно распорядиться средствами поле для оптимизации есть, достаточно понимания нагрузок и общения со сведущими людьми.

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