Snowflake выпустила среду разработки Snowpark

19 ноября 2020 г., 11:55

0

Tweet

Спустя два месяца после нашумевшего IPO, поднявшего стоимость этого восьмилетнего провайдера служб облачного хранения из Сан-Матео (штат Калифорния) до 33 млрд долл., Snowflake представила для своей платформы серию расширенных возможностей открытия данных. Новшества, анонсированные вчера на виртуальной конференции Data Cloud Summit 2020, до следующего года будут предлагаться в ознакомительных целях лишь ограниченному кругу клиентов.

Создание программ для взаимодействия с данными в Snowflake Data Cloud сможет стать более популярным благодаря Snowpark — новому набору услуг и возможностей для улучшения опыта разработчиков.

Кристиан Кляйнерман (Christian Kleinerman), старший вице-президент по продуктам Snowflake, сказал, что Snowpark предоставляет новый способ программирования данных в Snowflake — пользователи могут делать с данными всё что им нужно, и использовать любой код, который необходим для подготовки этих данных.

Snowpark имеет встроенную поддержку многих языков программирования, включая Java, Scala и Python, что позволяет разработчикам писать код на предпочитаемом ими языке. Комплект прилагающихся API обеспечит оптимальное взаимодействие кода, написанного в Snowpark, с основным движком Snowflake. Дополнит Snowpark новая поддержка бессерверных задач в Snowflake Data Cloud.

Представленную в июне возможность динамической маскировки данных Snowflake, компания вчера детализировала политикой построчного доступа. Она улучшает безопасность данных, обеспечивая построчное уточнение правил доступа для каждого, кто запрашивает этому информацию.

Также компания анонсировала расширение доступа к службам данных от сторонних провайдеров на своей торговой площадке. Маркировка объектов тегами позволит отслеживать конфиденциальные данные, контролировать использование ресурсов, а также управлять тегами с помощью гибких моделей администрирования.

В завершение, Snowflake озвучила планы поддержки файлов неструктурированных данных, включая видео, аудио, графические файлы и PDF. Предлагаемая сейчас в режиме частного preview такая поддержка, по заявлению компании, сделает аналитику более комплексной и откроет новые возможности для получения дохода.

26 ноября — не пропустите Dell Technologies Forum EMEA!