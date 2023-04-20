Snap розширює чат-бот зі штучним інтелектом можливістю створювати зображення

20 апреля 2023 г., 17:25

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Як пише Reuters, у середу компанія Snap заявила, що її чат-бот зі штучним інтелектом тепер зможе відповідати на повідомлення користувачів повністю згенерованим АІ зображенням, оскільки власник додатку для обміну фотоповідомленнями Snapchat поглиблює свою роботу в галузі АІ-технологій.

Про це було оголошено на щорічному партнерському саміті Snap. Компанія має намір використовувати цю технологію для прискорення розробки функцій доповненої реальності (AR), тобто комп’ютерних зображень, що накладаються на фото і відео реального світу.

Чат-бот Snap під назвою My AI, який може допомогти користувачам у всьому - від написання віршів до пошуку інформації, був створений з використанням технології ChatGPT стартапу OpenAI.

My AI тепер доступний безкоштовно для всіх користувачів Snapchat і може бути використаний для відповідей на питання в розмовах між друзями в Snapchat, повідомила компанія Snap в середу. Чат-бот був вперше запущений для користувачів, які платять $3,99 на місяць за преміум-підписку Snapchat+.

За словами Евана Шпігеля (Evan Spiegel), головного виконавчого директора Snap, My AI може допомогти користувачам досліджувати більше функцій додатку Snapchat, рекомендуючи об’єктиви, які можуть додати ефекти до фотографій і відео.

Здатність My AI відповідати користувачам власними зображеннями, згенерованими штучним інтелектом, буде доступна спочатку в Snapchat+, який налічує 3 мільйони підписників, повідомляє Snap.

У компанії заявили, що додали нові запобіжники в My AI, зокрема, тимчасово обмежили доступ користувача до чат-бота, якщо він неодноразово ставить йому недоречні або шкідливі запитання.

У середу компанія з Санта-Моніки (шт Каліфорнія), також представила нові дзеркала з доповненою реальністю, які можна встановити в магазинах, щоб допомогти покупцям віртуально приміряти одяг або побачити, які аксесуари пасуватимуть до їхнього вбрання.

За словами представників Snap, такі дзеркала вже використовують у деяких магазинах Nike та Men’s Warehouse.

Дзеркала є продуктом корпоративного підрозділу, який Snap запустив минулого місяця, щоб допомогти іншим компаніям створювати доповнену реальність для власних додатків та веб-сайтів. Це підприємство також може допомогти Snap диверсифікувати свою діяльність за межі цифрової реклами, яка наразі складає більшу частину її доходів.

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